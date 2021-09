Quindici anni di genetica e biotecnologie. MAGI festeggia e rilancia

Il Gruppo MAGI, presente con una sede anche sul nostro territorio, a Rovereto, festeggia i suoi primi 15 anni di attività con un Biotech Congress presso la prestigiosa Scuola Grande di san Marco a Venezia, il 3 e 4 ottobre prossimi. Per l’occasione abbiamo incontrato il fondatore di MAGI, il dottor Matteo Bertelli. (foto)

15 anni, e tante idee per il futuro…

“Sono stati quindici anni densi di soddisfazioni. Consideri che siamo stati tra i primi, in Italia, ad importare alcune tecnologie utili per le analisi genetiche. Non è stato semplice, perché in principio potevamo apparire come dei visionari. Poi, però, è divenuto chiaro a tutti quanto la genetica sarebbe stata decisiva ai fini della progressione e della ricerca scientifica. Mi sento, sin da principio, in dovere di ringraziare tre figure centrali per la storia di MAGI Group: la professoressa Rita Levi Montalcini, cui ci siamo ispirati, il professor Lucio Luzzato ed il professor Arsenio Veicsteinas. Li ricorderemo a Venezia, nell’ambito del nostro Congresso per il quindicennale”.

Qual è la sua più grande soddisfazione a quindici anni di distanza?

“Quella di aver dato la possibilità a tantissimi giovani di misurarsi con le sfide della scienza. MAGI Group si vanta di avere una squadra composta per lo più da giovani eccellenze, tra medici genetisti, biotecnologi, biologi e ricercatori. In Italia, manca quello che io chiamo “effetto Silicon Valley”, ossia manca un clima positivo che consenta alle tante realtà innovative di collaborare e dialogare tra loro. Noi, con MAGI e con le nostre tre sedi, stiamo provando a costruire un rapporto sinergico anche con l’esterno. Crediamo che l’Italia, in linea teorica, non avrebbe nulla da invidiare al contesto americano”.

Quali sono le sfide del futuro per MAGI Group?

“Dopo la genetica, in cui continuiamo a credere, abbiamo iniziato a lavorare pure in ambito bioetch. Siamo convinti che le biotecnologie non possano che rappresentare il futuro del Belpaese. In Italia esistono numerose realtà che si stanno muovendo in ambito biotech: creare un circuito che possa tutelarle tutte, come nel caso di un Ordine professionale, ci sembra una necessità. Abbiamo anche intrapreso una raccolta firme poi consegnata ai Ministeri competenti (vedi: https://www.biotecnologie-news.it/). Siamo persuasi dalla necessità di investire in maniera convinta in questo settore, in specie per quel che riguarda lo studio e l’applicazione al biotech delle molecole naturali”.

Di cosa vi occuperete a Venezia?

“Sono orgoglioso di annunciare la celebrazione del 15° anniversario, che si terrà il 4 ottobre 2021, nella prestigiosa sede della Scuola Grande di San Marco (Venezia). Sarà un’occasione per ascoltare i progressi scientifici di tante eccellenze nazionali ed internazionali con cui collaboriamo da anni e con cui abbiamo intrapreso alcune recenti ed interessanti collaborazioni. Non un’iniziativa elogiativa o almeno non solo: Venezia 2021 sarà pure l’occasione di lavorare tutti assieme su quello che la MAGI ha intenzione di mettere in campo nel corso del prossimo quindicennio, che è quello cui guardiamo”.

Quali le ultime novità?

“Abbiamo appena rinnovato la collaborazione con Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da San Pio da Pietralcina. Ne sono orgoglioso, perché questo ci consente di importare, per così dire, una piccola parte di quel nosocomio in Trentino Alto-Adige. Cerchiamo di essere umili nel nostro lavoro, con la missione cattolica a fare da trait d’union per tutta la nostra azione. Formazione per i Paesi poveri: questa è un’altra delle nostre missioni, se non quella principale, in un clima di cooperazione che ci vede impegnati sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale”.

Qui il programma del Congresso: https://magiquindici.com/wp-content/uploads/2021/08/Brochure_18Aug2021.pdf