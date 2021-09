Movida molesta, arriva l’ordinanza del Sindaco: stop alle bevande dalle 22.30, arriva un altro esposto da parte dei residenti

Raggruppamenti intorno a diversi locali, schiamazzi notturni, vetri rotti e chili di ‘residui’ della movida creativa abbandonati agli angoli delle strade. Musica altissima, bicchieri, lattine e bottiglie di vetro sparsi ovunque, anche sui tettucci delle auto in sosta, urina ovunque e atti vandalici.

In centro storico e sopratuttto nella zona di Santa Maria Maddalena, compresa la piccola piazza antistante il Liceo musicale Bonporti, ormai da mesi non si dorme più. Tra i nuovi centri nevralgici che tra il resto attirano lo spaccio c’è anche vicolo San Marco, più volte teatro nelle ultime settimane di scorribande di giovani in preda ai fumi dell’alcol.

Nel merito il Sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza per contrastare questi fenomeni di degrado in prossimità nelle aree limitrofe a Via S. Maria Maddalena: fino al 1 novembre 2021 (compreso) quindi nella fascia oraria tra le ore 22:30 e le ore 5 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo S. Maria Maddalena, via Dietro Le Mura B, via Ferruccio, via Marchetti, vicolo San Marco, vicolo San Pietro, vige il divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

Pubblicità Pubblicità

Il divieto di detenzione di bevande in contenitori chiusi indicato nell’ordinanza è escluso per il trasporto o la consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti della zona interessata. Nel caso di violazione dell’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 89 a 534 euro.

Lo spaccio. Perché non bisogna dimenticare che l’annoso problema del centro storico ormai diventato foriero del quotidiano degrado cittadino, corre in tandem con il movimento dei giovani consumatori notturni.

Dalla Portela a piazza Duomo a via della Calepina, da largo Carducci a via San Pietro fino a via Manci passando per il famoso ‘giro al Sass’, dalle 22.30 alle 4 del mattino la cosiddetta ‘gente della notte’ prende quindi il possesso delle vie deserte e le trasforma in grandi spazi di incontro. Il più delle volte molesti.

Pubblicità Pubblicità



E dopo il silenzio del Comune su una situazione più volte segnalata dai residenti esasperati (le ordinanze emesse dalla Giunta per regolare la vita notturna durante l’estate si sono fermate alla fine di agosto) nonostante l’ordinanza ora si passa nuovamente alle vie di fatto con l’ennesimo esposto alle istituzioni per denunciare un clima insostenibile.

Già all’inizio di settembre si era tenuto a Palazzo Geremia un incontro tra il Comune di Trento, rappresentato dall’assessore e vicesindaco Roberto Stanchina, e le Associazioni di categoria per affrontare il tema della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche.

Si era pianificata a tal proposito l’approvazione entro il mese di novembre di un Regolamento definitivo e di renderlo operativo, in via sperimentale, con l’inizio del 2022.

Nel frattempo sarebbe pronto il documento con il quale comitati e cittadini che abitano nella zona ufficializzano ancora una volta la necessità di mettere la parola fine ad una situazione ormai degenerata.

L’esposto verrà depositato in Procura nei prossimi giorni e trasmesso contestualmente anche alll’amministrazione comunale e a carabinieri, questura e polizia locale.