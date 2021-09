Indicatori di trading: ecco i migliori con cui creare una strategia di investimento oggi

Sempre più persone iniziano ad investire online in modo autonomo, approfittando della maggiore accessibilità dei mercati finanziari grazie alle innovative tecnologie digitali disponibili oggi.

Allo stesso tempo è indispensabile migliorare le proprie competenze, per fare trading online in maniera sostenibile ed efficace, imparando l’analisi tecnica per studiare correttamente i grafici con gli andamenti dei prezzi degli asset.

Per eseguire un’adeguata analisi finanziaria è necessario scegliere gli indicatori di trading giusti, selezionando gli strumenti adatti in base al tipo di insight che si vogliono ottenere.

In questo modo si possono acquisire informazioni realmente utili dai grafici, da utilizzare per creare una strategia operativa efficiente e investire in modo consapevole sui mercati, prestando comunque la massima attenzione alla gestione del rischio e al money management.

Quali sono i migliori indicatori per l’analisi tecnica nel trading online? – Con il trading CFD è possibile investire online su diversi tipi di asset, tra cui azioni, criptovalute, Forex, materie prime o indici, usando i contratti per differenza per operare al rialzo o al ribasso. Per determinare la direzione del prezzo sulla quale investire è fondamentale partire dall’analisi tecnica, studiando i grafici in modo accurato attraverso gli indicatori, per estrapolare segnali con cui pianificare l’approccio da seguire per aprire le posizioni.

Tra i migliori indicatori consigliati da Migliorbrokerforex.net , sito web autorevole che si occupa d’informazione sul trading e il Forex, ci sono innanzitutto le medie mobili. Si tratta di uno degli strumenti principali per l’analisi tecnica, con il quale monitorare l’andamento dei prezzi rispetto ad uno specifico intervallo di tempo, allo scopo di ottenere segnali di acquisto e vendita in base al movimento dei prezzi rispetto alle medie mobili.

Un indicatore altrettanto utile sono le bande di Bollinger, uno strumento fondamentale per l’analisi della volatilità degli asset sui mercati finanziari. Usate dagli anni Ottanta, le bande di Bollinger sono costituite da tre linee con le quali monitorare diverse fasce di prezzo, utilizzando come riferimenti le medie mobili. Lo scopo in questo caso è studiare il comportamento dei prezzi quando si trovano in prossimità delle medie mobili, per capire qual è il livello di volatilità dell’asset.

Una funzionalità più complessa è invece l’indicatore di Ichimoku, un algoritmo applicabile su qualsiasi asset finanziario. Questo strumento permette di comprendere una serie di aspetti, come il tipo di trend e la forza della tendenza, oltre a fornire informazioni utili sulle resistenze e i supporti dei prezzi. Il vantaggio principale di questo indicatore è l’aiuto nell’identificazione del momentum, inoltre permette di capire meglio i trend e individuare con maggiore precisione le inversioni di tendenza.

Come creare una strategia di trading con gli indicatori – Oltre agli indicatori esistono anche una serie di oscillatori, strumenti che consentono di analizzare in maniera più accurata il comportamento dei prezzi, in particolare studiando i trend e la volatilità delle quotazioni degli asset.

Gli oscillatori più utilizzati dai trader sono ad esempio l’RSI, estremamente importante per identificare il timing giusto con il quale chiudere la posizione, il MACD per individuare il momento in cui il trend potrebbe cambiare direzione e l’ADX, uno strumento essenziale per analizzare la forza della tendenza.

Ovviamente quelli citati sono appena alcuni degli indicatori e oscillatori che si possono usare per l’analisi tecnica, infatti sono presenti molti altri strumenti per studiare i grafici e cercare di interpretare i movimenti dei prezzi degli asset. La bravura di un trader consiste nel capire quali strumenti adoperare per l’analisi finanziaria, al fine di ottenere indicazioni affidabili con cui determinare le strategie operative e investire in modo efficace sul mercato.

In questi casi non esiste un percorso unico da seguire, ma ogni investitore deve comprendere qual è l’approccio più adatto in base alle proprie esigenze, al tipo di investimenti da realizzare e al livello di rischio che si è disposti a correre.

Questa abilità richiede esperienza e studio, per questo motivo bisogna sempre valorizzare la formazione professionale e fare pratica con un conto demo, allo scopo di acquisire conoscenze e competenze adeguate prima di cominciare ad applicare le proprie strategie, messe a punto con l’analisi tecnica e l’utilizzo di strumenti come indicatori e oscillatori.