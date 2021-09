Silvio Cattani e i suoi dipinti a Palazzo de Probizer di Isera

Silvio Cattani è il “Nomade urbano” che espone fino a domenica 3 ottobre (dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) molti suoi dipinti a Palazzo de Probizer di Isera.

La mostra è organizzata dal Comune di Isera in concomitanza con gli eventi di Oriente Occidente e propone un suggestivo percorso sulla ricerca pittorica dell’artista Cattani testimoniata soprattutto da opere realizzate nel 2020 e 2021.

La parte centrale della mostra, che propone anche alcuni pezzi eseguiti negli ultimi 10 anni tra cui alcuni su supporti fotografici, è costituita da una serie di dipinti su alluminio. L’artista sta sperimentando una tecnica originale che vede nel supporto metallico un elemento caratterizzante le campiture pittoriche.

Negli anni recenti Cattani ha esposto al Museo d’arte contemporanea di Ottobeuren in Baviera e presso la galleria Art Cabinet di Nantucket (Usa) dove è stato invitato per una residenza. É in corso, in queste settimane, una sua esposizione a Shanghai mentre in ottobre aprirà una mostra a Fano negli spazi di Palazzo Bracci Pagani della Fondazione Carifano.

“C’è un dato più specifico che compete ancora all’esclusività della pittura come strumento di trascrizione della realtà anche in forma astratta ed è quella capacità di sintetizzare il mondo in linee e punti generando relazioni tra elemento visivo rappresentato e tangibilità del reale. In una parola – ha affermato il critico e storico Lorenzo Fiorucci – la pittura rende possibile la mappatura del mondo e diviene elemento per conoscere ciò che ancora è ignoto. Osservando il lavoro di Silvio Cattani l’elemento della mappatura è più presente di quanto non possa sembrare ad uno sguardo superficiale, il suo modo di costruire l’opera procede infatti per macchie di colore in cui la gestualità della spatolatura genera riflessi improvvisi e sussulti cromatici non calcolabili.

In questa modalità di usare il colore si annida l’idea, forse non cercata, ma non di certo puramente casuale, di procedere per isole cromatiche che assumono sempre più l’idea segnica di confine.

Quando un artista interviene in ultimo collegando le isole cromatiche con semi di diverso colore o con graffiature bianche in caso di ceramiche, egli restituisce di fatto un circuito “urbano” o una mappa, un database di conoscenza che attraverso i dati immagazzinati orienta l’osservatore nella mente dell’artista.

Isole di colore e arcipelaghi di forme affiorano qua e là lasciando l’occhio libero di errare all’interno dei margini dell’opera. Un’erranza, quella di Cattani, che si vive sia interna all’opera, sia analizzando i suoi cicli pittorici le sue fasi espressive che costituiscono anche in questo caso degli arcipelaghi uniformi in cui lungo il corso degli anni è possibile scorgere approdi e mete, modificazioni, ripensamenti e cambi di rotta improvvisa tenendo fede all’unicità di un linguaggio pittorico fatto di astrazioni cromatiche e linearità segniche“ ha concluso Fiorucci.

Con l’apertura del palazzo l’amministrazione comunale di Isera ha voluto ribadire, come hanno sottolineato il sindaco Graziano Luzzi e il vicesindaco Franco Finotti alla presentazione della mostra, che Palazzo de Probizer è il “salotto buono” della sua comunità e luogo che indirizza i suoi ospiti al territorio per godere delle molteplici occasioni culturali ed enogastronomiche.

Ecco perché nell’ultima sala si presenta al visitatore “Isera con gusto” e quanto pubblicato per conoscere meglio il territorio con la convinzione che raccontare la storia di Isera con l’orgoglio di appartenere ad una tradizione che è frutto di un’esperienza culturale ricca di millenni sia un modo intelligente per far conoscere una cittadina ospitale ed accogliente.

In questo senso si inserisce la ampia collaborazione con Oriente Occidente, Comune di Rovereto, Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo e altri Comuni della Destra Adige.