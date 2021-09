Ingresso vietato ai genitori (indipendentemente dal Green Pass) alla scuola dell’infanzia di Vervò. Alcuni non ci stanno: «Siamo arrivati all’assurdo. Che futuro stiamo dando ai nostri bambini?»

«Che futuro stiamo dando ai nostri bambini? Ci stanno rubando il contatto umano, facciamoci sentire prima che sia troppo tardi».

A porsi la domanda è un gruppo di genitori di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Vervò, che, alla luce del divieto d’ingresso nella struttura scolastica, ha deciso di far sentire la propria voce. E di farlo attraverso una lettera che riportiamo integralmente di seguito:

Scriviamo in merito alla decisione di non far più entrare i genitori nella struttura. Non è accettabile che i genitori non possano accompagnare liberamente i propri figli piccoli. Siamo purtroppo arrivati all’assurdo.

Che esempio stiamo dando ai bambini? Sicuramente non un esempio che ci si aspetta da una scuola. Siamo consapevoli che tale decisione deriva da una legge nazionale, ma non possiamo continuare a farci imporre regole sempre più assurde e limitative delle nostre libertà di contatto e di socializzazione.

Capiamo anche che questa decisione è stata presa per evitare di discriminare chi è in possesso del Green Pass e chi no. Ma, ripetiamo, noi genitori abbiamo il diritto ed è nostro dovere seguire i nostri piccoli figli; anche solo all’entrata dell’asilo per togliere la giacca e mettere le pantofole.

Sembra una sciocchezza, ma per i bambini è qualcosa di importante, una sorta di routine e tutti sappiamo quanto conti la routine nei bambini, soprattutto in questo periodo dove regole e imposizioni cambiano continuamente.

Non stiamo parlando di essere o non essere favorevoli al Green Pass, ma di educazione e buon senso. Le “zone filtro” allestite lo scorso anno presso le entrate della scuola e presenti tuttora sono state un ottimo strumento per non far pesare ai piccoli la situazione che stiamo vivendo.

Ringraziamo per l’accortezza di non discriminare genitori con o senza Green Pass, ma vogliamo chiedere un ulteriore piccolo sforzo per non togliere anche questa routine ai nostri figli.

Concludiamo con la speranza di essere ascoltati perché crediamo che se ognuno di noi, pur nel suo piccolo, fa qualcosa per non farci rubare le libertà, c’è ancora la possibilità di poter crescere in modo sano i nostri figli.