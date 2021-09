Referendum: ad Arco il voto non ferma la scuola

Nelle scuole di Arco per la prima volta una tornata elettorale, il referendum provinciale propositivo di domenica 26 settembre (tema, la qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento) non interromperà le lezioni.

Ricordando che si vota domenica 26 settembre dalle ore 7 alle 22, si segnala che il Comune di Arco ha riorganizzato la disposizione degli spazi che nelle scuole sono dedicati ai seggi, con lo scopo di evitare che a ogni tornata elettorale sia necessario interrompere le lezioni, disagio che la pandemia ha reso ancora più inaccettabile al prezioso mondo della scuola, già provata.

Precisamente, erano le operazioni di scrutinio del giorno seguente il voto che, in passato, impedivano agli scolari (come nelle altre scuole) di poter frequentare le lezioni. Lunedì 27 settembre, invece, tutti gli scolari di Arco saranno regolarmente a lezione, in spazi separati e in sicurezza.

Un risultato non semplice che si è ottenuto riorganizzando, in collaborazione con il dirigente scolastico, gli spazi scuola per scuola.

Solo in un caso, la scuola Segantini di via Nas, è stato necessario spostare i seggi elettorali, che saranno al Centro giovani Cantiere 26 (tutti gli interessati sono stati informati per posta).

La novità è stata introdotta intenzionalmente nel caso di un referendum, che come tale ha di norma un impatto minore sulla vita scolastica, in vista di ulteriori perfezionamenti per le prossime tornate elettorali.

