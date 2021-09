Processo Stato – mafia: dopo 23 anni assolti i Carabinieri e Dell’Utri

La Corte d’Assise d’Appello di Palermo è stata chiara: ha ribaltato la sentenza di primo grado, sentenziando che la trattativa tra lo Stato e la Mafia, tra il 1992 e il ’94, c’è stata, ma non costituisce reato.

In primo grado, nel 2018, i giudici avevano condannato, tra gli altri, Dell’Utri, Cinà, Mori e Subranni. Quindi è un po’ come dire che Falcone e Borsellino sono morti per niente. Anzi, come si direbbe per una ragazza in giro di notte in minigonna che viene molestata, se la sono andata a cercare.

Se tanto ci da tanto, d’ora in poi lo Stato può trattare con la Mafia…però stando attendo a coinvolgere anche Camorra, ‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita, per non incorrere in sanzioni per mancata par condicio.

Al di là del semplice sarcasmo che una vignetta deve far trasparire è anche giusto dire che il processo è durato 23 anni e che per i protagonisti, oggi completamente assolti, è stato devastante con la conseguente perdita di opportunità di carriera e di lavoro, oltre alle risorse economiche impegnate.

Insomma, una vita sociale compromessa e rovinata anche se sono stati riconosciuti in appello tutti innocenti.