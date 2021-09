Ala: a Palazzo Taddei la consegna dei premi Totem

Tornano i premi TotemBlueArt per l’arte e la cultura, e tornano dove si erano interrotti, cioè ad Ala.

L’ultima cerimonia di consegna dei premi si era tenuta nel 2019 nella città del velluto, e qui farà ritorno, domani, 25 settembre. Due gli eventi in programma: un incontro tra poeti “Sull’Ala della poesia” e la premiazione vera e propria, la sera.

L’associazione TotemBlueArt, che cura la cerimonia di assegnazione dei premi “Totem”, giunta quest’anno alla 14a edizione, ha confermato Ala come sede per l’evento, dopo l’appuntamento svoltosi nel 2019.

Sono due gli appuntamenti in programma. Ci sarà un “antipasto” nel pomeriggio di domani 25 settembre, alle 17.30 a palazzo Taddei: è dedicato alla poesia, si intitola “Sull’Ala della poesia”. Sarà un incontro tra poeti presentato da Eros Olivotto. Sono previsti gli interventi degli autori Maddalena Bertolini, Patrizia Carloni, Pia Venturini e Marco Lando, quest’ultimo vincitore del premio Totem di quest’anno.

È prevista anche una performance artistica di Sieglinde Tatz Borgogno, la quale donerà, al termine della cerimonia, una sua opera, a fini solidali. L’evento si terrà nel cortile del palazzo, entrata libera fino ad esaurimento posti.

In serata è invece in programma la premiazione. La cerimonia di assegnazione dei premi “Totem” avrà inizio alle 20.30, sempre a palazzo Taddei. Presenteranno la serata Anna Brescia ed Emanuele Valduga.

I vincitori sono: Davide Antolini per la pittura, Fabiana Gramegna per la fisica nucleare, Marco Lando per la poesia, Mario Martinelli (alla memoria) per la letteratura di montagna ed infine il Soccorso alpino trentino per la solidarietà. La serata sarà allietata dal Coro Città di Ala. Sarà presente Sieglinde Tatz Borgogno, che presenterà la sua opera d’arte donata a scopo solidale.

Per accedere agli eventi sarà necessario il green pass; è consigliata la prenotazione su Eventbrite. Nel caso malaugurato di pioggia, ad ora poco probabile, le sedi alternative dei due eventi verranno comunicati sul sito e sui social del Comune.

I premiati – Davide Antolini, veronese, si è avvicinato alla pittura fin da giovanissimo, materia di cui è docente; ha esposto in Italia e all’estero. Riceve il premio Totem “per l’energia che la sua opera è in grado di esprimere, tanto dal punto di vista critico, quanto da quello estetico. Da sempre impegnato nella definizione delle tecniche e dei materiali della pittura, Antolini è un maestro, capace di trasmettere, insieme alla conoscenza, l’amore e la passione per il lavoro, privilegiando l’infanzia come dimensione dell’innocenza, vera e propria cartina di tornasole della nostra autenticità e, quindi, della nostra reale identità”.

Fabiana Gramegna, roveretana, si è laureata col massimo dei voti in fisica all’Università di Padova. Nel gennaio 2020 è diventata la prima donna a dirigere i laboratori di fisica nucleare di Legnaro. Riceve il premio Totem “per l’attività svolta e gli incarichi ricevuti, come scienziata e come donna in un campo, quello della Fisica, spesso ad esclusivo appannaggio degli uomini; si è distinta in campo nazionale ed internazionale con il proprio studio e le proprie ricerche, in particolare nell’attività di referente e direttrice di importanti laboratori di Fisica Nucleare”.

Marco Lando, nato a Rovereto, arriva alla poesia dopo un periodo di tormenti giovanili, e attraverso di essa torna alla serenità. Riceve il premio Totem “come riconoscimento da parte della Comunità a un autore che, con la sua opera, ha dimostrato un impegno e una dedizione dovuti a un chiaro senso di responsabilità, giungendo a elaborare un’originale visione del mondo e un linguaggio poetico di rara suggestione, nel quale la poesia e la vita si fondono in un dettato prezioso, mai banale, utile alla ricerca di ognuno di noi”.

Mario Martinelli, scrittore e montanaro, si rifugiò ad Obra in Vallarsa quando scoprì di essere affetto da una grave malattia. Si avvicina alla scrittura, diventa autore e i suoi libri trasmettono la sua gratitudine verso la montagna. Assieme a Fiorenza Aste promuove in Vallarsa il festival “Tra le Rocce e il Cielo”. Dal 2019 riposa nella sua Obra. Il premio viene consegnato alla memoria, per “aver saputo, con dedizione, amore e passione raccontare la bellezza degli aspri monti della Vallarsa, per aver fatto conoscere, con la preziosa collaborazione della compagna di vita Fiorenza Aste, ad un pubblico sempre più vasto, grazie al festival della montagna, la poesia e l’armonia che regolano la vita dei nostri monti”.

Il Soccorso alpino trentino è stato fondato, come associazione di volontariato, nel 1952, conta su 700 soci, 33 stazioni territoriali ed una speleologica: sono gli “angeli” per chiunque si trovi in difficoltà in montagna. Viene assegnato il premio Totem per la solidarietà “per l’importante attività di volontariato e di soccorso svolta in ambienti difficili, particolari e pericolosi, per l’attività di sensibilizzazione per la promozione di buone pratiche negli ambienti montani”.