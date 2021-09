Finalmente apre a Palazzo Assessorile di Cles la mostra “Omaggio a Depero dalla sua valle”

Sarà inaugurata sabato 25 settembre prossimo alle 17,00 l’attesissima mostra “Omaggio a Depero dalla sua valle” e rimarrà aperta fino al 13 febbraio 2022. La mostra stata presentata in conferenza stampa mercoledì 22 settembre a Palazzo Assessorile dove è allestita.

Introduce in Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi, il quale sottolinea il forte desiderio di allestire una mostra su Depero: “Anche se siamo un museo di valle cerchiamo sempre di fare di più dei soliti standard, sia per le tematiche trattate che per gli artisti proposti. Per questa mostra è stato complicato farsi prestare le opere, ma abbiamo un gruppo di lavoro composto da otto persone molto valide, oltre all’importante apporto dei curatori Marcello Nebl e Maurizio Scudiero.

Allestire mostre a Palazzo Assessorile è sempre un’impresa, e spesso il visitatore locale non si rende conto dell’importanza che hanno, mentre sono molto apprezzate dai turisti. Depero noi lo sentiamo come valligiano, non volevamo sorgesse il dubbio che la Val di Non lo avesse dimenticato; questa mostra è un bel ‘ritorno a casa’, e lui ne sarebbe contento. Non siamo assolutamente in competizione con i grandi musei, non ne abbiamo l’intenzione e nemmeno la capacità, ma è nostro compito valorizzare i territori delle Valli del Noce anche attraverso l’arte. Nonesi e solandri hanno fatto molte cose e girato il mondo, proprio come Depero che voleva andare ma poi è tornato a casa. Palazzo Assessorile da dodici anni è il motore di questa missione”.

Prosegue il curatore della mostra Marcello Nebl: “Questa è la prima di tre mostre dedicate a Depero, le altre due saranno a Rovereto al Mart e alla Casa d’Arte Futurista Depero. Depero è stato un grande personaggio, esponente dell’arte e della cultura del ‘900. Si è occupato di arte, pubblicità, design, a livello europeo e mondiale. La mostra di Cles è diversa, è sia antologica che cronologica, con opere a partire dagli anni ’10 fino agli anni ’50, e una parte bibliografica con reperti, cartoline, lettere, tra le quali alcune inedite degli anni ’32 e ’33 prestate dall’Archivio Depero.

Era nato a Fondo, ma la sua famiglia si trasferì a Rovereto quando lui aveva 10 anni. I suoi genitori erano entrambe di Vigo di Ton, e per questo il comune ha dedicato a lui l’Asilo. Da piccolo amava guardare il paesaggio dalla cima di Castel Malosco dove era nato (il padre vi lavorava come carceriere) sognando l’America, e alla fine ci andò. Viaggiatore cosmopolita girò il mondo, ma poi tornò nella sua terra.

In una lettera del ’33 scrisse ‘Ho parlato a Cles’ dove tenne un discorso sul futurismo; parlò per un’ora e mezza circa, incantando il pubblico. Molte cose ci sono state prestate dal collezionista clesiano Ferruccio Mascotti, tra le quali manoscritti, lettere,documenti, manifesti, riviste, ecc. Questa esposizione è la risposta alle richieste della gente nonesa che da anni aspettava una mostra dedicata a Depero”.

Interviene l’eclettico Maurizio Scudiero, storico dell’arte ed esperto futurista, co-curatore della mostra: “In questa mostra volevamo far vedere in valle cose mai viste. Depero intraprende la sua formazione alla Scuola Reale Elisabettina, un istituto d’arte frequentato da molti artisti trentini che in seguito formeranno un piccolo nucleo futurista, diventando protagonisti del panorama culturale italiano del Novecento. Depero è uno dei massimi esponenti della contemporaneità, con i suoi lavori pubblicitari ha portato l’arte ovunque, dove erano affissi i suoi cartelloni le strade si trasformavano in gallerie d’arte”.

Nella foto da sinistra: Il Sindaco di Cles Ruggero Mucchi, i curatori Maurizio Scudiero e Marcello Nebl

Conclude il Sindaco Mucchi: “La mostra è realizzata con un budget del comune finalizzato alle attività culturali, ma anche con l’aiuto di partner come la Regione, il Bim dell’Adige, e la Provincia, oltre ai nostri sponsor abituali che sono la Cassa Rurale Val di Non, l’Apt Val di Non, Zadra snc, e questa volta con il contributo di Davide Campari-Milano. Media partner è Artribune. La mostra è patrocinata dal Comune di Borgo d’Anaunia (Fondo, Castelfondo e Malosco), paese di nascita di Fortunato Depero”.

Fortunato Depero nasce a Fondo nel 1892 e muore a Rovereto nel 1960. Fu pittore, scultore, designer, illustratore, scenografo e costumista, nonchè uno dei massimi esponenti del manifesto dell’aeropittura e rappresentante del ‘secondo futurismo’.

La mostra vuole omaggiarlo raccontando la sua storia e la sua arte, esponendo documenti rari, cataloghi originali, manifesti delle mostre, manifesti pubblicitari, pubblicazioni d’epoca, libri d’artista e opere originali provenienti principalmente da collezioni trentine, tra le quali spicca quella del clesiano Ferruccio Mascotti.

Nel rispetto di tutte le norme anti contagio, la mostra sarà aperta ad ingresso libero, dal martedì alla domenica con orario 10-12 / 14,30-18, secondo le leggi vigenti riguardo l’emergenza anti-Covid. I visitatori sopra i 12 anni di età potranno accedere solo se in possesso di Green Pass, digitale o cartaceo.

Info: Comune di Cles – Mail: cultura@comune.cles.tn.it – Tel.: 0463 662091