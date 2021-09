Farsi notare con gli adesivi per asfalto

Quando pensiamo agli adesivi, anche a quelli per la comunicazione e la pubblicità, ci vengono subito in mente gli sticker che vediamo sulle vetrine dei negozi, ad esempio per i saldi, oppure sulle porte dei supermercati o anche per terra, a indicare percorsi da seguire o distanziamento da tenere (come imposto dalla pandemia in questo ultimo anno).

Ma ci sono adesivi super resistenti che vengono applicati anche dove non ci si aspetterebbe: sull’asfalto e sui pavimenti in cemento!

Forse non ci abbiamo mai fatto caso, ma non è insolito trovare adesivi per asfalto nei parcheggi, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni di servizio, a bordo piscina, nelle saune, sulle piste ciclabili, sui pavimenti in porfido, nelle metropolitane o utilizzati nelle fiere e durante le manifestazioni.

Si tratta di prodotti super-resistenti, perché soggetti non solo al passaggio delle persone, ma anche degli automezzi, e possono davvero farsi notare grazie all’ubicazione insolita, alla forma e ai colori personalizzabili con cui è possibile far sbizzarrire la propria creatività.

Come scegliere gli adesivi per asfalto – Di adesivi per asfalto ce ne sono di tutti i tipi, ma quando si tratta di acquistarli è necessario tenere presente alcune criticità: prima di tutto devono essere molto resistenti, quindi realizzati con un materiale ad hoc e una stampa che non sbiadisca o si scolori al primo calpestio.

Poi – e forse non ci avevamo mai pensato – devono essere antiscivolo! Sì, perché che si trovino a bordo piscina, dove è sempre umido, oppure su una pendenza o su un pavimento di marmo, la loro funzione è anche quella di far fare presa alla scarpa o alla gomma (nel caso degli automezzi) di chi ci transita sopra, per evitare di incorrere in brutte sorprese.

Per tutti questi motivi, è importantissimo scegliere dei professionisti che siano esperti nel campo della stampa e che sappiamo consigliare il prodotto davvero adatto alle proprie esigenze: sul web, si trovano molte realtà specializzate nel settore degli adesivi, come, ad esempio, Arti Grafiche Villa.

E la personalizzazione? – Un logo, una freccia, una distanza, un’indicazione di velocità massima consentita: non c’è limite a quello che si può comunicare con gli adesivi per asfalto o cemento.

Grazie ai giusti software e alla creatività di un bravo grafico, è possibile realizzare prodotti capaci di distinguersi dalla massa e utili nei messaggi che divulgano. Forme e colori sempre diversi assecondano la fantasia dei designer nella creazione di prodotti unici, che sono quasi delle opere d’arte!

Siamo sicuri che gli adesivi per asfalto conserveranno a lungo un posto privilegiato come supporto per la pubblicità e la comunicazione, perché stanno dimostrando una versatilità e un’originalità di cui, oggi, si sente molto il bisogno e perché sono in grado di veicolare informazioni importanti, attirando l’attenzione in maniera discreta, ma sempre evidente.