Arrestato a Parigi lo zio di Saman. Tradito dai social e un neo

Gli davano la caccia da oltre 5 mesi. “La mente” di un progetto criminale “pazzesco”, e l’esecutore materiale del (presunto) omicidio: con l’arresto in Francia di Danish Hasnain prende vigore l’inchiesta sulla scomparsa di Saman Abbas, la 18enne svanita nel nulla a Novellara, nella campagne della Bassa Reggiana, dopo aver detto ‘no’ ad un matrimonio combinato in patria dai genitori.

La Procura di Reggio Emilia accusa lo zio della giovane di averla uccisa e poi di aver seppellito il cadavere con la complicità dei genitori e di altri due cugini. Il 33enne è stato arrestato questa mattina dalla polizia francese in un appartamento nel quartiere Garges les Gonesse, nella periferia nord est di Parigi.

Questa volta nessuna possibilità di fuga. Non ancora latitante era già stato fermato, il 9 maggio scorso a Imperia, direzione Francia, durante un normale controllo di frontiera.

Senza documenti fu invitato a presentarsi il giorno seguente con le carte per l’identificazione. Ma scappò. Braccato dai carabinieri di Reggio Emilia che attraverso le analisi dei contatti social hanno portato le ricerche a Parigi, è stato catturato dagli agenti francesi su mandato di arresto europeo dopo una minuziosa attività di pedinamento.

Nessuna resistenza da parte dell’indagato, solo un ultimo tentativo di sviare gli investigatori fornendo false generalità. Ma un neo sul viso lo ha incastrato e l’identificazione è stata accertata con la comparazione delle impronte digitali.

Nell’appartamento c’erano anche altre persone, forse connazionali, che non si esclude ne possano avere favorito la latitanza. Ora è atteso in Italia: la sua versione – sempre che non si avvalga della facoltà di non rispondere – sarà, probabilmente, messa a confronto con quella di Ijaz Ikram, cugino di Saman già in carcere. La speranza di inquirenti ed investigatori è che possa dare indicazioni utili per il ritrovamento del corpo della giovane.

Ma nulla è scontato. Un uomo violento capace di terrorizzare l’intera famiglia Abbas: è il profilo di Hasnain emerso finora dalle carte dell’inchiesta. Il fratello minorenne di Saman – che vive in una struttura protetta – lo accusa di aver ucciso la sorella strangolandola. Intanto, in attesa di risposte gli inquirenti sono a caccia di altri tre ricercati: un secondo cugino – si presume latitante in Europa – ed i genitori della 18enne che fuggiti in Pakistan.

“Dagli accertamenti che abbiamo fatto ritengo che fosse sicuramente la mente di questo progetto criminoso pazzesco”. L’arresto di Hasnain “è fondamentale perché ci consente di poter avere una versione dei fatti e delle eventuali indicazioni in merito a dove si trova il corpo di Saman. E avendo già un altro indagato in carcere potremmo anche mettere a confronto le due versioni dei fatti”: sono le parole del procuratore capo reggente di Reggio Emilia, Isabella Chiesi.

Ad oggi sono ancora rimaste vane le ricerche del corpo della ragazza. Si è scavato in vari punti del terreno, cercato in serre, pozzi e porcilaie, anche con l’aiuto dei cani piu’ addestrati messi a disposizione dalla polizia tedesca del land della Baviera: sono state usate tutte le ultime tecnologie, compresi due archeologi volontari.

Ora invece le indagini dei militari dell’Arma sono diventate più ‘tecniche’ mentre si attendono risposte delle autorita’ del Pakistan dopo la richiesta di estradizione inoltrata per poter consegnare alla giustizia italiana i familiari ancora latitanti.

Il ministero della Giustizia ha disposto l’inserimento dei nomi del padre e della madre di Saman nella banca dati Interpol, cosa che equivale a una richiesta di arresto, ovunque siano. Una volta che i due saranno localizzati o arrestati dalle autorita’ di polizia locali, il ministero inoltrera’ la domanda di estradizione.