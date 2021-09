Incendio via Milano: tre persone ustionate e intossicate. Morto soffocato il gatto della proprietaria

Oggi alle 9:58 il Corpo Permanente di Bolzano è stato chiamato in intervento per un incendio di appartamento in via Milano, all’altezza dell’intersezione tra via Aosta e via Bassano del Grappa (qui il video).

Il rogo era scoppiato al primo piano di un condominio. All’arrivo sul posto delle squadre d’intervento si notava già un intenso fumo uscire dalle finestre dell’abitazione. La squadra si è introdotta all’interno da una finestra attraverso una scala in alluminio. Nel frattempo una seconda squadra è intervenuta anche passando dal giroscale.

La proprietaria, che ha riportato leggere ustioni e una intossicazione da fumo, è stata portata al sicuro dagli uomini del soccorso e affidata alle cure del servizio sanitario.

Altre due persone residenti ai piani superiori sono state portate in salvo attraverso l’autoscala e affidate al servizio sanitario che le ha poi accompagnate all’ospedale San Maurizio per accertamenti. Il gatto della proprietaria dell’appartamento invece, è stato anche recuperato dai vigili del fuoco ma non si è potuto fare altro che constatarne la morte.

L'appartamento interessato dall'incendio ha riportato gravi danni da fumo, così come si sono riscontrati danni da fumo anche nel giroscale del condominio. L'intervento é durato circa un'ora. Sul posto sono intervenuti oltre al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco anche la polizia, la polizia municipale, la Croce Rossa e il medico d'urgenza.