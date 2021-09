Intimidazioni al Dottor Ioppi, i «No Vax» replicano: «Sosterremo sempre ogni medico da voi perseguito»

Spett.Le Direttore,

le scrivo in riferimento alle presunte intimidazioni denunciate dal presidente dell’ordine dei medici Ioppi a causa della presenza di alcune decine di sostenitori in occasione delle udienze relative ai procedimenti disciplinari avviati dall’ordine nei confronti di quei medici che hanno “osato” eprimersi liberamente ed in scienza e coscienza rispetto alla campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Difficile capire come Ioppi abbia potuto interpretare il pensiero di chi era presente, non avendo interagito in alcun modo con i sostenitori che forse avrebbero potuto fornire le contro-testimonianze utili ad integrare, come previsto, l’istruttoria.

Pubblicità Pubblicità

Dubito, comunque, che se mai l’avesse fatto avrebbe potuto capirlo visto che, per principio, appare arroccato sulle sue posizioni e lo si capisce dai procedimenti disciplinari che dispensa a medici bravi e con una carriera onorata e senza macchia, solo per il fatto che hanno informato delle persone che chiedevano delucidazioni su questi nuovi trattamenti genici.

Medicinali che non danno alcun affidamento sia per come sono presentati nelle stesse documentazioni ufficiali e sia per il fatto che vengono imposti, tantopiù per il fatto che questa imposizione avvenga in modo indiretto con bassi ricatti riguardo la libertà ed il sostentamento dei cittadini! Questo dovrebbe essere il compito che ogni medico onesto dovrebbe adempiere per aiutare i propri pazienti ad effettuare una scelta cosciente circa la vaccinazione anti Covid-19.

Nessuno, nè sostenitori nè tantomeno i medici inquisiti, ha mai affermato che il virus non esiste! Nessuno si è mai schierato contro tutte le vaccinazioni!

L’utilizzo di facili etichette come quella di “NO VAX”, evidenzia una debolezza di argomentazioni da parte di chi sostiene la bontà di questi medicinali sperimentali: si tratta dei soliti tentativi impacciati di mettere a tacere ogni opposizione argomentata!

Pubblicità Pubblicità



Sappiamo anche che la Covid-19 è una malattia che non va sottovalutata e proprio per questo non comprendiamo come il protocollo nazionale preveda ancora la somministrazione di paracetamolo e la vigile attesa!

E’ invece imbarazzante constatare che il rappresentante di un Ordine scientifico non accetti il fatto che esistano cure tempestive, da mettere in atto ai primi sintomi e che queste hanno permesso di salvare migliaia di vite! Molti di noi hanno avuto modo di verificarlo sulla propria pelle e sono guariti!

E’ amaro riscontrare un continuo clima di omertà: troppe cose successe e sotterrate, troppi misteri, troppe collusioni, troppi medici che si sono negati ai propri pazienti per rispettare assurdi protocolli ministeriali!

Ma Ioppi era spaventato per cosa? – Noi avevamo saputo che c’era una cara persona, un medico sottoposto a procedimento disciplinare, che ci ha sostenuto con affetto nei momenti difficili, come ogni medico dovrebbe fare, e noi per solidarietà, sapendo dell’azione disciplinare, ci siamo raccolti sotto l’ordine per fare sentire il nostro calore con la nostra presenza ed abbiamo aspettato trepidanti il suo ritorno per sapere com’era andata.

Siamo usciti dal cortile dell’Ordine per andare a bere qualcosa e festeggiare comunque l’ansia passata, qualunque fosse l’esito del procedimento. Ma nessun locale nelle vicinanze era aperto e quindi alcuni sono andati via, mentre altri sono rimasti sulla strada a fare due chiacchiere e due risate, forse quelle che Ioppi non fa più da tanto tempo…

Mentre il nostro amato medico era sottoposto al procedimento, alcuni di noi, come bambini, hanno scritto una lettera in difesa del medico inquisito che, ingenuamente, avremmo voluto presentare alla commissione. Altri, con dei pennarelli, hanno disegnato un grande cuore rosso. Altri, con cartelli prestampati, hanno inteso ricordare che esistono anche i morti da vaccino.

Quindi di quale intimidazioni va parlando Ioppi? – Noi non siamo intimiditi da questi bassi e strumentali tentativi di emarginazione! Rimaniamo saldi nelle nostre convinzioni! Crediamo che il medico possa e debba continuare a svolgere la sua professione in autonomia di giudizio contrastando ogni indebito condizionamento.

Ringraziamo e sosterremo sempre ogni medico da voi perseguito, perchè sappiamo che questi procedimenti disciplinari oggi avvengono perchè il medico ha semplicemente voluto rispettare il giuramento professionale ed offrire ai propri assistiti l’opportunità ed il diritto di scegliere liberamente il meglio per la propria salute.

Luca Groff per il gruppo «Ci siamo» e in rappresentanza dei cittadini ” intimidatori “

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it