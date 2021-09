A Trento la consegna del Premio Rakesh Zucchelli. “Meno stress, più farfalle”

Si terrà a Trento, a Palazzo Paolo Prodi in Via Tommaso Gar 14, la cerimonia di consegna del premio “Meno stress, più farfalle“, intitolato a Rakesh Zucchelli, ex alunno UniTrento e grande appassionato di Irlanda.

Il premio, istituito dal Dipartimento di Lettere e Filosofia, è intitolato alla memoria del giovane laureato in ‘Mediazione linguistica per il turismo e le imprese‘ prematuramente scomparso nel giugno 2020.

Amato da tutti per la sua gentilezza e intelligenza, Rakesh era appassionato dell’Irlanda e dei suoi abitanti tanto da decidere di trasferirsi a Cork subito dopo la laurea, ottenuta con una tesi sul sistema di ricezione turistica irlandese.

Il premio, bandito per ricordare lo studente brillante e generoso e per far sì che il suo amore per l’Isola di Smeraldo fosse da stimolo ed esempio per le nuove generazioni di studiosi, verrà consegnato alle vincitrici:

Maria Antonietta Binetti, con una tesi intitolata “Witnessing The Troubles. A Translation of This Man’s Wee Boy by Tony Doherty”, che ripercorre la stagione del conflitto settario in Nord Irlanda nelle sue declinazioni sociali, culturali e letterarie; e a Rossana Forlano, la cui tesi s’intitola “The Ones Who stay. Translating Young Skins by Colin Barrett“, per la capacità di riprodurre in traduzione per un uditorio italiano gli ambienti, i personaggi e le forme di socializzazione e conversazione tipiche dell’ovest irlandese.

