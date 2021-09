Green Pass anche per chi lavora da casa. Lo chiederà la Provincia ai suoi dipendenti

Il lavoro da casa non deve essere una scusa per non vaccinarsi. La pensano così i vertici provinciali che per i dipendenti dei diversi dipartimenti che si troveranno ad operare in smart working stanno preparando l‘obbligo del Green Pass.

Per l’assessore Spinelli e il direttore generale Paolo Nicoletti “chi non si adegua verrà sospeso senza stipendio“. La certificazione verde servirà anche perché il green pass è previsto anche nei casi in cui la persona, pur lavorando da casa, deve occasionalmente presentarsi in ufficio.

Sono 4600 i lavoratori provinciali (più i dipendenti di altri enti collegati) destinati ad osservare una norma che di fatto precorre l’obbligo che dal 15 ottobre scatterà in tutta Italia.

Chiedere di lavorare da casa per non vaccinarsi sarà quindi inutile. Lo smart working non sarà una ‘scappatoia’ per indecisi e no vax. Sarà inoltre il datore di lavoro a rilasciare il permesso in base alle esigenze. Non esiste dunque un diritto allo smart working nel caso in cui non sia previsto.

A livello nazionale è esentato chi per motivi di salute non può fare il vaccino, chi ha figli disabili o rientra nella categoria del cosiddetti ‘fragili‘. Queste categorie potranno usufruire del lavoro da remoto fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla fine dello stato di emergenza.

Resta comunque il nodo dei controlli e dell’applicazione “domestica” della certificazione verde anche a livello locale. Nel frattempo l’annuncio della nuova direttiva sta facendo scattare in molte zone la corsa all’immunizzazione.

