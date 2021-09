Cannabis: sarà lecito coltivarla in casa

Marijuana, direttamente da Montecitorio la grande novità che sta cambiando le regole del gioco. La proposta del deputato Riccardo Magi (+Europa) di permetterne la coltivazione in casa sta facendo tanto discutere.

Alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati è passato un nuovo disegno di legge che promette di mettere un po’ d’ordine nelle confuse norme riguardanti la famigerata pianta.

L’interesse nei prodotti per la coltivazione della canapa, come le genetiche di semi femminizzati (cioè selezionati per dare un’alta probabilità di sviluppo di una pianta femmina), è piuttosto diffuso, ma l’incertezza su cosa sia lecito e cosa no lo è altrettanto.

La legislazione sulla Cannabis è un vero e proprio campo minato per via delle imprecise e, talvolta, discordanti leggi emanate fino a oggi. Ecco come tutto questo potrebbe presto cambiare.

La legge sulla Cannabis oggi – Attualmente il principale riferimento normativo sull’argomento è la legge n. 242 del 2 dicembre 2016. Essa ha lo scopo di promuovere la filiera agroindustriale della canapa.

Nello specifico indica come lecita la coltivazione delle sole varietà presenti nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” redatto dall’Unione Europea. Indica, inoltre, tutta una serie di prodotti che è possibile ottenere dalla pianta, tra i quali: alimenti, cosmetici, fibre…

Il problema di questa norma è che non specifica quali parti della pianta sia possibile lavorare e quali no (lasciando aperta la possibilità di lavorare le infiorescenze). Inoltre non vieta espressamente l’utilizzo della canapa per scopi diversi da quelli indicati, ma allo stesso tempo non lo concede nemmeno.

A questa norma si intrecciano quelle contenute nel Testo Unico Stupefacenti del 1990. Secondo questa fonte di diritto, tutte le varietà di canapa sono da ritenersi stupefacenti, salvo quelle utilizzate esclusivamente ai fini industriali consentiti dalla normativa dell’Unione Europea.

Anche in questo caso non si specifica da nessuna parte quali parti della pianta possano essere utilizzate. Dunque nessuna norma vieta specificatamente la lavorazione delle infiorescenze, lasciando un buco normativo che si presta a interpretazioni spesso confuse e discordanti.

Il nuovo ddl potrebbe essere un primo passo per risolvere questa situazione ingarbugliata.

Come sarà possibile coltivare la Cannabis in casa – Ecco nello specifico i punti salienti della nuova proposta di legge:

1. possibilità di coltivare in casa piante di canapa per un massimo di 4 esemplari femminili – le piante “femmine” sono quelle che sviluppano le infiorescenze dalle quali, una volta essiccate, si ottiene la marijuana, ricca di cannabinoidi;

2. riduzione di pena per i “fatti di lieve entità” – fino ad oggi la Giustizia, in questi casi, non ha fatto particolare distinzione tra la marijuana e gli altri stupefacenti. Il giudice è libero di scegliere di applicare una pena variabile dai 2 ai 6 anni di carcere, indifferentemente dal tipo di droga caratterizzante il reato. Secondo il nuovo ddl, le pene massime si riducono a un anno per la marijuana e a 2 anni per tutte le altre;

3. inasprimento delle pene per casi gravi come l’associazione a delinquere e lo spaccio nei confronti di minorenni.

La possibilità di coltivare la Cannabis in casa è, naturalmente, limitata al solo scopo dell’uso personale. Tutti gli altri casi costituiscono ancora reato.

Come si può facilmente immaginare, questa proposta ha scatenato aspre polemiche e ha diviso la stessa maggioranza .

D’altro canto, la novità ha attirato gli sguardi di tanti interessati alla questione al di là della discussione etico-politica. L’entrata in vigore del ddl in forma di legge andrebbe infatti a incidere notevolmente sul mercato legale della Cannabis. E i risultati li possiamo osservare negli USA. Il risultato è stato di stimolare notevolmente tutto il comparto industriale.

Oltre a rinvigorire l’economia, il ddl potrebbe avere importanti conseguenze anche dal punto di vista medico. La ricerca scientifica ha infatti dimostrato la validità di un utilizzo terapeutico della marijuana grazie all’azione dei cannabinoidi.

Cannabis: quando può essere usata come farmaco – I cannabinoidi sono sostanze che agiscono sul sistema nervoso esercitando diversi effetti. Tra questi, alcuni possono essere per limitare la gravità dei sintomi di diverse malattie. Possono essere utilizzati in associazione, o, talvolta, in sostituzione, dei farmaci tradizionali.

Nel caso della marijuana, le più importanti molecole con effetto farmacologico sono il THC (tetra-idro-cannabinolo) e il CBD (cannabidiolo). Il primo in particolare ne è il maggiore responsabile, ed è per questo che viene totalmente eliminato nella coltivazione della cosiddetta “Cannabis light”.

Ecco alcuni esempi di utilizzo terapeutico della Cannabis: controllo della nausea – l’effetto anti-emetico è utile nel trattamento della nausea tipica di alcune situazioni patologiche come durante i trattamenti chemioterapici; stimolazione dell’appetito – anche questo effetto risulta utile per contrastare gli effetti collaterali dei chemioterapici, nonché nei casi di anoressia e terapia del dolore – l’effetto analgesico aiuta durante le cure palliative di patologie come la sclerosi multipla.

Si tenga presente che la ricerca scientifica sull’argomento è ancora agli albori e attualmente esistono solo 5 farmaci a base di Cannabis. Il futuro potrebbe rivelare ulteriori possibili utilizzi farmaceutici.

Dunque anche le speranze di chi vorrebbe ricorrere alla canapa terapeutica senza patemi d’animo sono riposte nella nuova proposta di legge.

Non sappiamo ancora come andrà. Quel che ci auguriamo è che siano date nuove opportunità a coloro che utilizzano la Cannabis per scopi terapeutici. Ma anche che possano esser poste le basi per una possibile crescita economica di un settore giovane come quello della canapa, nel quale operano aziende italiane come la società di e-commerce Sensory Seeds.

Il rilancio dell’economia del nostro Bel Paese può passare anche attraverso queste nuove realtà.