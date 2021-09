Ieri assalto al drive through di Trento Sud. Somministrati oltre 1.500 vaccini

Fino ad un’ora di coda ieri al drive through di san Vincenzo a Trento Sud che avrebbe dovuto chiudere alle 16.00 ma che ha continuato l’inoculazione fino all’ultima prenotazione.

È stato un vero assalto al vaccino «aiutato» dall’estensione del green pass ai lavoratori pubblici e privati.

A Trento i vaccinati solo nella giornata di ieri hanno superato le 1.500 unità. Oggi potrebbe esserci il bis con gli orari dalle 14.00 alle 16.00

L’Azienda sanitaria ricorda che coloro che hanno già ricevuto la prima dose dovranno rispettare l’appuntamento ricevuto per la seconda, secondo l’intervallo di tempo previsto dalla tipologia del vaccino.

Grande lavoro anche per le farmacie che hanno analizzato 3.916 tamponi rapidi tracciando 40 nuovi casi positivi. Ieri i tamponi analizzati ieri sono stati complessivamente 4.478, cifra che comprende 562 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi positivi.

Ieri i vaccini somministrati erano arrivati a 720.200: in questa cifra sono comprese 333.597 seconde dosi e quelle somministrate nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni che sono rispettivamente 67.839, 91.587 e 109.413.

Quando sucesso ieri è solo un primo segnale, ma la scossa dopo la firma del decreto si è avvertita subito. È bastato l’effetto annuncio per far balzare le adesioni, che sono raddoppiate in 24 ore in Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Boom di richieste anche in Toscana, Lazio e Liguria. «A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana. Inoltre, nella giornata odierna si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso. Considerando che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale» ha affermato in una nota il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo.

Ad oggi la percentuale di italiani da vaccinare è ancora molto alta. Secondo le stime del Governo sarebbero circa 4,2 milioni i lavoratori del settore pubblico e privato che non si sono ancora vaccinati: di questi 3,7 milioni sono dipendenti del settore privato, mentre gli altri sono dipendenti pubblici di cui 115 mila sono quelli – tra sanitari e personale scolastico – che sarebbero già obbligati, ma che ancora non hanno fatto neanche la prima dose. Percentuale che nei prossimi giorni probabilmente calerà in modo sensibile.