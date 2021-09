Aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire chi è senza Green Pass. No al telelavoro per chi è senza vaccino

Nelle ultime ore dopo la firma del nuovo decreto che ha allargato l’uso del green passa a dipedenti pubblici e privati il governo ha diffuso delle precisazioni.

Nelle piccole imprese con pochi addetti, ad esempio un bar, può bastare un solo dipendente senza pass per bloccare l’attività. Ecco, quindi, che viene consentito al datore di lavoro di un’azienda con meno di 15 dipendenti di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.

Nel pubblico, il personale che comunicherà di non avere il green pass o che non sarà in grado di esibirlo all’accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato.

Dopo 5 giorni di assenza, scatta la sospensione mentre la retribuzione non sarà dovuta fin dal primo giorno di assenza.

Il decreto non prevede conseguenze disciplinari nè il licenziamento. Sanzione da 600 a 1.500 euro per chi è colto senza pass sul luogo di lavoro. Analogo iter per il privato, tranne che per la sospensione dopo 5 giorni di assenza. –

L’esecutivo ha precisato anche che il ricorso al telelavoro non è previsto come alternativa: «L’assenza del certificato non può dare in automatico diritto al lavoro da remoto», spiega il governo.

per i dipedenti che per contratto o per scelte organizzative sono già operativi nel lavoro agile il green pass non è necessario.

Da ricordare che per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste inoltre sanzioni da 400 a mille euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il certificato verde sono punibili con una sanzione da 600 a 1.500 euro.

Entro lunedì il decreto – dopo la firma del capo dello Stato – sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo della certificazione verde entrerà in vigore dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, con l’obiettivo di scardinare lo zoccolo duro dei no vax innalzando la quota di immunizzati che ha superato i 40 milioni, pari al 68% dell’intera popolazione (il 76% tenendo conto di quella vaccinabile).

L’effetto maxi green pass ha comunque già sortito l’effetto sperato, in molte regioni infatti c’è stato un vero e proprio assalto al vaccino con il raddoppio delle somministrazioni in poche ore. In Trentino solo ieri sono stati somministrati oltre 1.500 vaccini.