Trento, tutto pronto per la prima partita in casa al nuovo Briamasco

Un milione di euro per adeguare le strutture agli standard della Lega Pro. Nuova curva intitolata a Gunther Mair e capienza che sale a 3000 posti

A novembre arriva un’ulteriore tribuna ospiti nell’area nord da 500 posti. È tutto pronto per la prima partita in casa del Trento Calcio, in uno stadio Briamasco in gran parte rinnovato, con la nuova curva intitolata all’indimenticato portiere Gunther Mair e una capienza che sale a tremila spettatori.

La società Calcio Trento ha raggiunto, dopo anni di sacrificio e impegno e proprio nel centenario della sua costituzione, l’obiettivo di riportare il calcio cittadino nella categoria Professionisti – Lega Pro.

A seguito di questo storico risultato nel corso dell’estate sono stati avviati una serie di interventi di adeguamento tecnico-strutturale dello stadio Briamasco che hanno messo in moto un’efficace sinergia tra tutti gli attori interessati, dal Comune all’Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (Asis), dalla Provincia con il fondamentale intervento della Protezione civile a supporto dell’attività dell’Amministrazione comunale, alla società Ac Trento 1921.

In particolare il Comune di Trento si è occupato tramite Asis degli interventi strutturali ed organizzativi imposti dalle norme federali e di pubblica sicurezza per consentire all’Ac Trento 1921 di disputare le partite del torneo nazionale di Lega Pro in condizioni di sicurezza.

La Protezione Civile della Pat ha garantito il necessario supporto per gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza nella fruizione delle aree interne ed esterne all’impianto sportivo, con particolare riferimento agli accessi e ai percorsi.

Le risorse finanziarie messe a disposizione di Asis per fare i lavori previsti sono pari a 740.901 (più iva) di cui 245.901 euro (più iva, 300 mila euro iva compresa) finanziati dalla Pat ed i rimanenti 500 mila euro (più iva) dal Comune di Trento.

I lavori di adeguamento hanno pertanto comportato un impegno di spesa complessivo pari a circa un milione di euro. I lavori verranno completati per l’inizio di novembre con la realizzazione della nuova tribuna Ultra ospiti nell’area Nord che permetterà con la configurazione definitiva dello stadio una capienza pari a circa 3.000 posti a sedere per i tifosi locali così suddivisi: circa 2.000 sulla tribuna “Grigolli” (distinti) + circa 500 ultras locali sulla tribuna nella curva sud e circa 500 sulla tribuna “Del Favero” in muratura; 500 sulla tribuna nella curva nord per i tifosi ospiti conforme a quanto previsto dalla Lega Pro.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza del campionato allo stadio Briamasco, nelle due ore antecedenti e seguenti lo svolgimento delle partite di calcio della stagione 2021-2022 della società Calcio Trento e di ogni avvenimento sportivo viene istituito il divieto di transito in via Sanseverino nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con corso Lavoro e Scienza e via Verdi.

Inoltre nelle due ore precedenti l’inizio, durante e nell’ora successiva alla fine di ogni partita è confermato il divieto per i titolari delle attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno dello stadio e per gli operatori commerciali ambulanti posizionati lungo via Sanseverino a partire dalla rotatoria di San Lorenzo fino all’intersezione con via Monte Baldo, compresa l’area del quartiere delle Albere e i parcheggi di :

somministrare e vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°

utilizzare bicchieri di vetro per la somministrazione

utilizzare bicchieri di vetro per la somministrazione vendere bevande sia alcoliche che analcoliche in contenitori di vetro (sia chiusi che aperti) e in contenitori chiusi in qualsiasi materiale

utilizzare, specie per l’arredo esterno al locale o punto di ristoro, oggetti in vetro o materiale pesante che possano essere facilmente asportati ed utilizzati come armi improprie per il lancio

La vendita in contenitori di vetro o chiusi e l’utilizzo per l’arredo esterno di oggetti in vetro o materiale pesante vale anche per i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nelle immediate adiacenze dello stadio.