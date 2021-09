Daniel Scali batte il record mondiale di «plank» raggiungendo le 9 ore e 30 minuti

La notizia impazza sul web. Daniel Scali ha 28 anni, è originario dell’Australia e solo da pochi mesi si preparava per questa sfida che ha brillantemente vinto portando a casa il record mondiale di plank, rimanendo in posizione per 9 ore e 30 minuti e polverizzando quindi il primato precedente che era detenuto dallo statunitense George Hood con le sue 8 ore e 15 minuti di plank.

Ad aggiungere valore al nuovo record il fatto che Scali soffre di dolori cronici a causa della sindrome dolorosa regionale complessa che lo attanaglia.

È riuscito a segnare il record dopo un primo tentativo fallito, mentre durante il secondo ha tenuto duro nonostante abbia vomitato 4 volte durante la sfida.

Il ragazzo ha mostrato una determinazione unica; si allenava solo da pochi mesi a inizio 2021 ha deciso che avrebbe battuto il record mondiale, così come ha raccontato a Insider: si svegliava alle 5 del mattino ogni giorno per fare una lezione di gruppo di 50 minuti, prima di una corsa di 4 km.

In pausa pranzo andava in palestra per un’ora, per poi concentrarsi sulla plank dopo il lavoro dalle 17:30 alle 22:30.

Per sopportare lo stress e prepararsi anche mentalmente Daniele è stato seguito da un mental coach e in effetti di tempra mentale ne deve avere avuta per resistere praticamente immobile e sotto sforzo tutto quel tempo.

Inizialmente si è solo concentrato, poi si è messo a guardare la tv (sempre mantenendo la posizione), si è concesso due banane per tenere alte le energie, però ha anche vomitato 4 volte dopo 7 ore dall’inizio della prova.

Complimenti per la tenacia, aldilà della prestazione fisica, è stata anche una sfida alla noia di rimanere lì immobili, tra vomito e fatica.

CHE COS’È IL PLANK – Il plank è un validissimo aiuto per mantenersi in forma! Si tratta di un esercizio statico, specifico per gli addominali. Ciò che lo rende così speciale è la sua capacità di far lavorare allo stesso tempo anche altri muscoli del corpo. Tonifica, scolpisce e snellisce tuttala nostra figura.

È ormai diventato popolare in tutto il mondo per quattro motivi principali: è molto efficace; si esegue a corpo libero, senza nessun attrezzo specifico; lo si può praticare ovunque e bastano solo5 minuti al giorno per eseguirlo e godere dei risultati.

Ma quali sono i muscoli che vengono coinvolti con il plank, oltre gli addominali? I muscoli della schiena, gambe, fianchi, glutei, spalle e petto. Tonificando le fasce muscolari, il plank aiuta a migliorare la postura prevenendo e contrastando diverse patologie ad essa collegate.