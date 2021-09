Valdaone, collaborazione tra Provincia e Comune per migliorare la viabilità

Si prospetta una collaborazione fattiva tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Valdaone per la sistemazione della strada provinciale 27, nel tratto che collega l’abitato di Daone e quello di Bersone.

La questione è stata oggetto dell’incontro al quale hanno preso parte il presidente della Provincia autonoma di Trento, il sindaco di Valdaone, il dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche Mario Monaco e il sostituto direttore del Servizio opere stradali e ferroviarie Carlo Benigni.

I tornanti che si sviluppano lungo il tracciato sono molto stretti e alcuni tratti delle murature ai lati della strada versano in condizioni precarie. Una situazione che risulta problematica non solo per la popolazione locale che si sposta sul territorio per usufruire dei diversi servizi, ma soprattutto per gli autisti dei mezzi pesanti e per gli ospiti provenienti dal Bresciano.

A causa del traffico che in alcuni orari della giornata appare sostenuto, i veicoli devono continuamente fare manovra o retromarcia nei pochi slarghi per riuscire a passare in doppio senso.

L’obiettivo delle Amministrazioni provinciale e comunale è quello di allargare – in particolare nei punti più critici – la sede stradale attraverso la realizzazione di opere di contenimento e sostegno a monte e a valle della strada.

Il presidente della Provincia e il sindaco si sono detti d’accordo rispetto all’importanza di migliorare la viabilità e dunque la vivibilità dei paesi.

Il Comune si è detta disponibile a investire le risorse economiche dell’avanzo di amministrazione per la realizzazione di opere che sono ritenute strategiche per la comunità locale.