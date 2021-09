Il campo sportivo di Vigo di Ton è finalmente tornato agibile

Dopo 11 anni, finalmente il campo sportivo di Vigo di Ton è tornato agibile e le associazioni comunali potranno così usufruire nuovamente della struttura immersa nel verde non solo per manifestazioni sportive, ma anche per attività ludico-ricreative e iniziative a carattere sociale.

La struttura realizzata dal Comune negli anni ‘70 in località Glare e ampliata a metà degli anni ‘80, era stata chiusa definitivamente e dichiarata inagibile nel 2010 a causa dei continui franamenti.

Nel 2016, però, l’Asuc e il Comune di Ton avevano deciso di rivolgersi al Servizio per il sostentamento occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia (Sova) per la sistemazione definitiva del pendio.

Secondo il progetto redatto dal dottor Maurizio Mezzanotte, dirigente Sova e già direttore dell’Ufficio coordinamento attività progettazione e sorveglianza lavori e dell’Incarico Speciale per la gestione dei percorsi ciclopedonali e la valorizzazione ambientale, poco più di un anno fa avevano quindi preso il via i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza del versante.

Lavori che sono terminati nel corso dell’estate e che sono stati eseguiti dalla Cooperativa Lago Rosso, la quale ha impiegato quattro operai nell’ambito del Progettone. Il costo totale ammonta a 230 mila euro a cui va sommato il lavoro degli operai per circa 8 mesi.

IL SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI – Dopo la consegna dell’opera, avvenuta a metà luglio, si è svolto nelle scorse settimane il sopralluogo di fine lavori, che ha visto la presenza, oltre che del presidente dell’Asuc di Vigo di Ton Massimiliano Battan e del dirigente Sova Maurizio Mezzanotte, anche dei direttori lavori Mauro Bortolotti e Antonio Zeni e del direttore del cantiere Franco Serafini.

«Ora che il versante è stato sistemato e messo in sicurezza, stiamo lavorando a una convenzione per la cessione dell’area al Comune in modo che possa gestire direttamente la struttura – spiega il presidente dell’Asuc Massimiliano Battan –. Parliamo di un intervento a favore delle società sportive della zona, per fare in modo che possano tornare a usufruire del campo da calcio, ma anche delle altre associazioni locali. Già a Ferragosto, ad esempio, la Young Promotion ha sfruttato questi spazi per una piccola manifestazione. Sarà poi necessario prevedere la sistemazione del manufatto che ospita gli spogliatoi, rendendo l’impianto, l’unico a livello comunale, davvero polifunzionale».

UN INTERVENTO CONSISTENTE – L’intervento, piuttosto consistente, ha portato alla riprofilazione del versante con il rialzamento del piede alla base attraverso terre armate, per le quali è stato utilizzato materiale del torrente Rinassico grazie all’ottimo rapporto con il servizio Bacini Montani. Sono state costruite inoltre delle opere in legname di contenimento (tre livelli di “arce” in legno) e il versante è stato infine piantumato con talee di salice e piantine latifoglie autoctone attraverso la tecnica dell’ingegneria naturalistica.

Fra qualche anno si dovrebbe rivedere il bosco, con lo scopo finale di consolidare definitivamente il pendio e rendere praticabile il campo da calcio.