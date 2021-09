A Verla di Giovo cresce l’attesa per la 64esima “Festa dell’Uva”: al via il 24 settembre la storica manifestazione dedicata alla vendemmia

Ritorna l’evento che da 64 anni celebra la tradizione vitivinicola della Val di Cembra, valle in cui la vite è elemento centrale sia del paesaggio, che dell’economia locale: una risorsa che la comunità valorizza attraverso una grande manifestazione che è diventata l’emblema della cultura e dell’identità della valle.

Cresce l’attesa, infatti, per la 64esima “Festa dell’Uva” di Verla di Giovo, in programma il weekend del 24-25-26 settembre 2021.

Organizzatrice dell’evento è da sempre la Pro Loco di Giovo (che opera con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest), forte di uno staff di oltre 400 volontari.

DA NON PERDERE: LA RICCA E INASPETTATA ENOGASTRONOMIA – La Festa dell’Uva per tre giorni riempie il paese di Giovo di spettacoli, musica, mostre e stand enogastronomici, e si distingue per la sua offerta enologica davvero ampia e di qualità: nei 5 stand dedicati si potranno degustare quest’anno le migliori eccellenze vitivinicole della valle, rappresentate da 20 cantine con oltre 45 etichette.

Ad accompagnare le degustazioni è la buona cucina, che negli anni ha trovato il suo plus nella capacità di mescolare tradizione culinaria locale e gusti inaspettati: il tortel di patate ma anche la frittura di pesce, l’orzotto e i canederli ma anche al’asado e il churrasco, la crema di ricotta con riduzione al mosto d’uva e l’ananas allo spiedo, e molto altro ancora. (accesso agli stand con green pass)

LA MARCIA DELL’UVA – Una camminata adatta sia per sportivi che non, immersa nel bellissimo paesaggio delle colline cembrane: la Marcia dell’Uva è giunta alla sua 32esima edizione, e nella scorsa ha attirato oltre mille partecipanti proprio grazie al fascino suo del tracciato, che percorre strade di campagna tra i muretti a secco (dichiarati patrimonio UNESCO) e le coltivazioni di Mueller Thurgau e Chardonnay.

Ma la corsa piace anche per l’accessibilità del percorso, con tre varianti per diversi livelli di allenamento, e per le piacevoli tappe enogastronomiche allestite lungo i sentieri.

La corsa, inserita all’interno dei circuiti FIASP, prende il via dalle 9 alle 10 (è possibile registrarsi fino alle 9) da Verla di Giovo (anche punto di arrivo). I percorsi sono divisi per livelli: da 5 km, adatto anche alle famiglie con passeggini, da 10 km, adatto anche ai non atleti, e da 16 km, per i più preparati.

Lungo i tracciati, tra storici borghi, antiche chiesette, masi e boschi si incontrano punti sosta che offrono bevande e spuntini a base di prodotti locali.

Il costo per la partecipazione è di € 3,00 (più € 0,50 di assicurazione giornaliera per i non tesserati FIASP). La manifestazione si concluderà alle ore 12:30 con la premiazione che prevederà riconoscimenti per i gruppi più numerosi (informazioni e prenotazioni: Barbara Sebastiani 347.2949246).

Non possiamo infine parlare di Festa dell’Uva senza parlare della grande Sfilata dei carri allegorici (domenica 26 settembre alle 14.30), unica rimasta in Trentino, spettacolare parata tra le vie del paese in cui i carri realizzati dai gruppi allestitori (composti da ragazzi, adulti ma anche bambini) si sfidano tra centinaia di comparse, effetti scenici e strutture mirabolanti.

Il programma completo è disponibile sul sito web su www.festadelluva.tn.it