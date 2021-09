Parabrezza distrutti e sassi sulle macchine in Via Centochiavi: lo sfogo dei residenti

Sono ormai esasperati i residenti della case Itea in Via Centochiavi. Sale sempre di più la loro preoccupazione per i continui atti dei teppisti. L’ultimo episodio, a dir poco sconcertante, è stato lo sfondamento del cofano e del parabrezza di una macchina in Via Centochiavi.

A creare i danni sarebbero stati alcuni giovani che, per divertimento, si sarebbero dilettati a lanciare dei sassi sulle macchine dalla via soprastante, Via Dallafior.

“Non è la prima volta che gettano i sassi, ma ora hanno passato i limiti colpendo una macchina” Lamentano i residenti chiedendo anche un’intervento immediato. Per loro è assolutamente necessario che la via sia messa in sicurezza al più presto.

La sicurezza della strada è da considerare in modo particolare in previsione della futura pista ciclabile. Dopo la costruzione della pista infatti il passaggio di persone e biciclette sarà molto frequente.

Un residente, arrabbiato e preoccupato per quanto accaduto, ha voluto precisare:” Non voglio pensare che questo atto incivile sia collegato alla contestazione del progetto”.

Per la messa in sicurezza della zona, a garanzia della pace dei residenti e dei futuri ciclisti, è stato richiesto dalla cittadinanza l’intervento del consigliere comunale della Lega Vittorio Bridi.

“La pietra non può essere caduta da sola perché nella zona soprastante c’è solo vegetazione. Deve dunque essere stato qualcuno a lanciarla. Noi abbiamo ora il dovere di far mettere in sicurezza la zona.

La sicurezza, anche in previsione dell’eventuale pista ciclabile, deve essere tutelata. Io mi sono impegnato con i residenti. Farò un’interrogazione per la messa in sicurezza del tutto in modo da evitare nel futuro questi episodi di vandalismo.

Non essendo la prima volta che succedono episodi simili, mi sembra essenziale creare una barriera per prevenire azioni del genere – ci dice il consigliere Bridi, da noi intervistato – Saranno sicuramente prese in considerazione anche le richieste dei cittadini di mettere delle telecamere nella zona e di intensificare il passaggio delle forze dell’ordine”.