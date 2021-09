Obbligo del green pass: da metà ottobre estensione anche a lavoratori pubblici e privati

Arriva l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori del pubblico e delle società partecipate dallo Stato, per i tribunali, per gli organi costituzionali.

È certo anche l’obbligo del certificato verde anche per tutti i lavoratori privati. Il decreto entrerà in vigore dal 10 a 15 di ottobre per dare il tempo a chi non ha fatto ancora la prima dose di vaccinarsi. E ci saranno sanzioni severe, pecuniarie e amministrative, per chi non ha il pass.

E’ questo quanto prevede il decreto del governo, in fase di rifinitura, che domani, giovedì 16 settembre, sarà all’esame della cabina di regia e che poi approderà in Cdm.“Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per avere un risultato immediato“, afferma Mario Draghi dettando la linea sui passi necessari per tornare alla normalità. Secondo il premier è questa la funzione chiave del “super Green Pass”.

Pubblicità Pubblicità

Il provvedimento sul certificato sanitario, al di là delle residue resistenze di una parte della Lega (“saremo gli unici in Europa“, osserva Salvini), nelle sue grandi linee è già pronto. Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano la platea dei destinatari. E Palazzo Chigi starebbe puntando all’estensione del Green pass non solo al settore pubblico, ma anche a tutto quello privato. “Ci stiamo lavorando“, spiegano fonti qualificate dell’esecutivo.

Le Regioni, con il presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga, chiedono intanto di eliminare i limiti di capienza per cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ai quali si accede con Green pass. Una richiesta, questa, già avanzata a Draghi e Speranza dal ministro della Cultura Dario Franceschini.

Da ricordare che con il green pass, introdotto con il decreto dello scorso 26 aprile, è possibile muoversi tra le Regioni, non solo tra quelle che si trovano in fascia gialla: sono consentiti gli spostamenti anche verso le Regioni arancioni e rosse, purché si mostri un tampone con esito negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti, oppure si certifichi l’avvenuta vaccinazione (prima dose e richiamo) o la guarigione dal Covid. L’aumento dell’obbligo del green pass ad altre categorie significherebbe anche lo scongiurare nuove chiusure per le aziende.

Pubblicità Pubblicità