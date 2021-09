Infermieri no vax, ora c’è carenza di personale. Ferro: “Altre sospensioni in arrivo. Assumeremo”

Un piccolo esercito di 550 persone tra infermieri e operatori sanitari che hanno detto no al vaccino e presumibilmente continueranno a farlo con il rischio di ulteriori sospensioni oltre a quelle già operate dall’azienda sanitaria. E’ ciò che si prospetta per l’autunno ormai alle porte, e la carenza di personale negli ospedali in Trentino si fa sempre più un problema.

Ora si accelera per le nuove graduatorie che a ottobre permetteranno altre assunzioni. Gli effetti delle sospensioni, poche ma incisive su un sistema sanitario già minato da criticità, si fanno sentire nei tagli dei posti letto e nel rinvio degli interventi chirurgici programmati.

Circa la metà dei no vax è stata fatta rientrare in servizio grazie ai numerosi appelli per la vaccinazione, ma per i più ostinati la seconda tornata di lettere è in partenza. Ora si pensa anche al prolungamento dei contratti a tempo determinato almeno fino all’inizio della prossima estate e al richiamo degli Oss dalla graduatoria già esistente.

In diversi reparti i dipendenti non vaccinati e quindi potenziali destinatari di una sospensione sono più della metà del totale presente in servizio e alcuni di loro hanno competenze specifiche difficilmente sostituibili, con il rischio di gravi danni per l’intero apparato della Asl locale e danni per i cittadini che avrebbero diritto ad una Sanità efficiente.

Senza contare il fatto che a fronte della carenza di personale, ai restanti operatori sanitari di richiede uno sforzo ulteriore (e gratuito) con conseguenze immaginabili, dalle assenze alla malattia per abbattimento psico-fisico.

Nel frattempo erano 460 i candidati per il test di selezione ai corsi di laurea per le professioni mediche del nuovo polo trentino. 90 quesiti su diverse materie tra cui cultura generale, fisica e chimica per accedere a uno dei cinque percorsi per degli aspiranti studenti che provengono prevelentemente dalla provincia di Trento ma anche da Verona e da Bolzano.

