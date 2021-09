Contagi tra infermieri già vaccinati con doppia dose a Palermo: 12 casi nelle ultime 48 ore

Un focolaio di Covid è stato isolato nelle ultime 48 ore nella sala operativa del 118 a Palermo. I contagiati sono 12 tra operatori sanitari ed infermieri tutti vaccinati con doppia dose. Nessuno di loro risulta ricoverato anche se qualche famigliare è risultato positivo.

«Apprendiamo in queste ore, con non poca preoccupazione, di un nuovo pericoloso focolaio di contagi, in un’altra Regione, la Sicilia, da noi attentamente monitorata nelle ultime settimane come una delle più a rischio, insieme a Lazio e Lombardia, per la recrudescenza di infezioni – afferma Antonio De Palma, Presidente Nazionale del sindacato Nursing Up – .

Nella centrale operativa di Palermo si sarebbero contagiati almeno 12 operatori sanitari nelle ultime 48 ore: il condizionale sui numeri è d’obbligo, visto che nessuna comunicazione spontanea ed ufficiale ci risulta pervenuta da parte delle Aziende Sanitarie, come del resto è già accaduto anche nel Lazio.

Nelle prossime ore le nostre delegazioni territoriali provvederanno ad inviare richiesta ufficiale per conoscere il numero esatto dei contagiati e le qualifiche di riferimento. Da nostre indagini preliminari interne, risulterebbe che in questo momento, gli infermieri sarebbero ben 6 tra i soggetti infettati nel capoluogo siciliano, ma potrebbero essere anche di più“.

«Un problema per la gestione della sala operativa – dicono Giuseppe La Barbera, segretario aziendale Nursing up, e Mario Di Salvo di Fials – . Il carico di lavoro è lo stesso ma le unità impegnate sono di meno“.

Per i sindacalisti i referenti presso le aziende sanitarie sono testimoni di un atteggiamento di incomprensibile chiusura, e di infermieri che hanno paura di parlare e di raccontare quanto accade nelle realtà ospedaliere sotto ai loro occhi.

“Il caso di Palermo poi è emblematico – continua De Palma – . Professionisti della sanità che avrebbero scoperto di essere infetti dalla sera alla mattina. Stiamo parlando di persone che dovrebbero essere già state vaccinate, sono davvero pochi i nostri dubbi in merito a questo perchè è troppo bassa la percentuale di quelli che ancora non hanno ricevuto la doppia somministrazione.

Chiediamo ora di conoscere, perchè direttamente interessati e perchè queste informazioni ci spettano di diritto, quale è la finestra temporale di efficacia del vaccino al quale volontariamente ci siamo sottoposti.

E vogliamo anche conoscere, senza ulteriore indugio, se la copertura immunitaria generata dal vaccino decresce o meno ad un certo tempo dall’avvenuta somministrazione del prodotto. Dobbiamo forse pensare ‘che per la generalità degli operatori sanitari’ una terza dose non sia ritenuta necessaria da parte dell’AIFA perchè non serve ai fini del mantenimento di livelli di immunità ottimali?

E se così fosse, c’è qualcuno che possa assumersi la responsabilità di rassicurarci sul fatto che l’impennata dei contagi tra gli operatori sanitari, che secondo i dati IIS nei 30 giorni tra luglio ed agosto è passata da circa 250 casi a ben 1951, non sia stata dovuta ad una diminuzione di efficacia del vaccino?“.

E ancora: “In definitiva, qualcuno si assume o meno la responsabilità di dirci, senza mezzi termini, se la terza dose di vaccino serve o non serve, corroborando tale assunto con informazioni precise, esaustive e soprattutto suffragate da evidenze scientifiche?

Peraltro, risulterebbe che gli screening per la misurazione del livello anticorpale, in alcune aziende sanitarie, non vengano effettuati con regolarità. Inoltre in Sicilia i nostri referenti ci indicano che in alcuni enti un operatore sanitario, per richiedere un tampone, pare che debba dichiarare motivazioni ben precise. Ma come è possibile tutto questo? I tamponi non dovrebbero essere effettuati spontaneamente e con cadenza periodica da parte dell’azienda, responsabile per legge dell’incolumità dei propri dipendenti? Quante aziende sanitarie lo fanno? Soprattutto come lo fanno?

Riceviamo addirittura informazioni, che ad ogni buon fine stiamo provvedendo ad approfondire, secondo le quali alcuni dei professionisti che si sarebbero infettati a Palermo, evidentemente all’oscuro delle loro condizioni, avrebbero infettato anche altri colleghi, pazienti e forse anche loro familiari»