Via ai ddl «Bonus bebè» e «Celiachia». Si lavora per abbassare i tempi di attesa delle visite

Dopo la pausa estiva ritornano a pieno ritmo i lavori in IV commissione (Politiche sociali, sanità, sport, attività ricreative, edilizia abitativa)

Audizioni in vista per il nuovo disegno di legge sulla celiachia. Una serie di audizioni sono state messe in cantiere anche per il ddl 83/XVI, che si occupa di celiachia ed è stato illustrato ieri dal proponente in IV commissione.

Il consigliere di Futura Paolo Zanella ha spiegato che dopo 10 anni si deve fare di più e meglio per garantire ai celiaci l’accesso a una alimentazione sicura. Ruscitti ha riconosciuto che nei locali pubblici non c’è tutta l’attenzione necessaria alle regole da seguire per escludere la presenza di glutine nel prodotto finale.

Al via anche il disegno di legge sul bonus «bebè per tutti». L’istanza è di riportare da 10 a 2 anni – come a livello nazionale – il periodo di residenza in Trentino richiesto per ottenere l’assegno di natalità e l’assegno unico provinciale. Il ddl è stato realizzato dal PD.

Il governo provinciale non adotta questa proposta e fa sapere – è stato detto ieri dai dirigenti – che si sta lavorando a una revisione generale di tutte le provvidenze alle famiglie. Essa toccherà anche l’assegno di natalità, che il ddl 104 vorrebbe trasformare in una quota dell’assegno unico provinciale.

L’assessore alle attività economiche Spinelli ha ribadito la scelta tutta politica che ha portato l’asticella ai 10 anni di residenza per ottenere provvidenze sociali. Per il consigliere di Futura, la scelta – sì, politica – è di discriminare chi nasce sotto Borghetto e disapplicare i diritti universali del bambino. La proposta legislativa, risalente al giugno scorso, sarà oggetto di una serie di audizioni di soggetti della società civile.

Si è discusso anche nel merito del ddl 42/XVI sugli animali d’affezione – Il testo di marca Pd, risalente a inizio 2020 – viene considerato dall’assessorato non applicabile in questo momento. Il proponente dell’anagrafe genetica dei cani – innovazione verso cui si sta già muovendo Bolzano – ha detto che con 100/150 mila euro di investimento, l’obiettivo si sarebbe potuto perseguire, tra l’altro con il favore dei Comuni.

Il disegno di legge ha ricevuto parere negativo, ma verrà ugualmente sottoposto all’aula consiliare dal proponente, dispiaciuto perché non è servita nemmeno la disponibilità a darsi tempi più lunghi per l’implementazione della novità. Il parere: 3 sì, 3 no, 1 astenuto (prevale il voto negativo del presidente di Commissione).

Via alle audizioni anche per quanto riguarda il taglio alle attese per le visite. Nel merito è’ stato “aperto” – con la pianificazione delle audizioni – il ddl 7/XVI dello stesso presidente della IV Commissione. Il testo propone di sospendere il lavoro intra moenia dei medici quando e laddove i tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie pubbliche superino i livelli di guardia. Il proponente ha illustrato questa soluzione per ovviare alla plateale, inaccettabile differenza di tempi per ottenere una visita “con la mutua” rispetto all’identica prestazione erogata in libera professione. Altra idea del ddl: espandere gli orari di attività degli ambulatori e dei laboratori quando sia necessario, anche di sabato.

Il dottor Ruscitti – parlando a nome dell’esecutivo – ha riconosciuto che le liste d’attesa sono un problema da quando esiste il sistema sanitario nazionale. La sanità trentina l’anno scorso ha approvato un piano per l’abbattimento di queste attese dopo la prima fase Covid, sollecitato dal Governo. E’ servito per recuperare parte dell’arretrato accumulato in pandemia.

Il consigliere di Futura ha citato la riforma Bindi per dire che il lavoro privato dei medici nelle strutture pubbliche ha certamente creato una stortura, pur evitando la totale spaccatura tra sanità pubblica e sanità privata. Si dovrebbe però migliorare – ha detto – la valutazione dell’urgenza delle prestazioni. Quanto alla più estesa apertura degli ambulatori: manca personale. Il commissario del Pd ha chiesto di avere un quadro delle reali liste di attesa attuali e storiche in Trentino. La consigliera autonomista ha ricordato che il giudizio sulla buona sanità non va legato principalmente al dato dell’attesa.