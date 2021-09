Rimossa la norma dei 10 anni di residenza per l’assegnazione delle case Itea: Fugatti ricorre alla suprema Corte di Cassazione

La IV Commissione consiliare ha espresso parere positivo sulla proposta di delibera con cui la Giunta provinciale modificherà il regolamento in tema di edilizia abitativa pubblica.

Il dirigente Gianfranco Ruscitti ha spiegato che si recepisce la seconda sentenza sui 10 anni di residenza in Trentino come requisito per accedere all’alloggio Itea. Gli esponenti dell’opposizione hanno espresso rammarico, perché è occorsa una pronuncia dei giudici per affermare che una norma di legge provinciale discrimina le persone in base alla loro provenienza.

Al contrario, Mara Dalzocchio, consigliera della Lega ha ribadito che 10 anni di residenza sono un tempo corretto e necessario per giustificare l’accesso a benefici sociali come l’alloggio, altrimenti sperequati a danno dei trentini che pagano le tasse. Un consigliere del Pd si è astenuto ed ha auspicato che l’esecutivo si adegui alla sentenza senza coltivare oltre il contenzioso giudiziario.

Pubblicità Pubblicità

L’augurio però è destinato a cadere nel vuoto infatti il governatore Maurizio Fugatti, continuando sulla strada della coerenza politica, intende mantenere le promesse lanciate in campagna elettorale. Durante l’ultima tornata dei lavori in aula di consiglio la giunta ha infatti deliberato il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento del 23 giugno 2021.

Come si ricorda dopo l’entrata in vigore della norma dei 10 anni di residenza per poter accedere alle case popolari i giudici in primo e secondo grado avevano bloccato la norma contestandone i contenuti.

Per i giudici la residenza di 10 anni sul nostro territorio «è incompatibile con il principio di parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali fissato con la direttiva europea 109 del 2003». La norma quindi non è applicabile fin da subito dopo la sentenza, per questo ieri in quarta commissione si è votata la modifica obbligatoria.

Pubblicità Pubblicità