Primo giorno di scuola: l’augurio del Dirigente scolastico, dott. Vito Rovigo e del comune di Avio

Ieri mattina, l’amministrazione comunale di Avio, rappresentata dall’assessore all’Istruzione Salvetti Marino assieme al dirigente scolastico dott. Vito Rovigo hanno accolto i bambini delle scuole elementari di Sabbionara nella nuova sede provvisoria in via Marconi ad Avio, allestita durante la pausa estiva con interventi significativi per consentire la regolare ripresa delle lezioni scolastiche.

Trasloco delle scuole elementari da Sabbionara a Avio che si è reso necessario per consentire l’appalto e l’imminente avvio dei lavori di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico delle scuole elementari di Sabbionara in un unico intervento per dimezzare i tempi di realizzazione e ridurre al massimo il disagio per gli alunni e genitori.

L’intervento, comportante una spesa complessiva pari ad euro 1.076.000,00.- di cui euro 827.596,01.- per lavori a base d’asta ed euro 248.403,99.- per somme a disposizione dell’amministrazione, è stato aggiudicato alla ditta Green Scavi srl con sede in Vallelaghi (TN), mentre la direzione lavori è stata affidata allo studio tecnico Krej Engineering srl con sede in Ala (TN).

Anche quest’anno ci pone dinanzi a nuove sfide, commenta il dirigente scolastico dott. Vito Rovigo – e siamo certi di poter superare grazie al prezioso contributo degli alunni e delle famiglie nella dimensione di un’unica comunità educativa, che condivide gli obiettivi verso cui tendere e, nel rispetto dell’autonomia professionale e dei reciproci ambiti educativi, li persegue mettendosi in cammino assieme.

“Il trasloco è di per sé un nuovo inizio, in una struttura provvisoria che il Comune di Avio si è impegnato al massimo per adeguare e consegnare in tempi idonei alla ripresa delle attività scolastiche. Lavoreremo tutti in sintonia per limitare il disagio alle studentesse e agli studenti così come alle loro famiglie, certi che, quando sarà riconsegnata la sede storica di Sabbionara, troveremo nuovi spazi e nuove proposte educative che da quegli ambienti trarranno linfa e stimoli.”

L’amministrazione Fracchetti, come insediata, ha immediatamente attivato tutte le azioni necessarie per consentire l’appalto dei lavori e nel contempo ha lavorato, e continuerà a farlo, per agevolare il più possibile lo svolgimento dell’attività didattica secondo le esigenze manifestate dalla scuola, commenta l’assessore all’istruzione Salvetti Marino. – Ringrazio e auguro un buon inizio d’anno a tutto il personale scolastico che sarà impegnato ad ogni livello nel garantire una normale ripresa. – Agli studenti auguro di poter vivere serenamente questo inizio di scuola e di poter lavorare proficuamente nei prossimi mesi.

Sappiamo quanto siano stati problematici i due anni appena trascorsi e proprio per questo l’auspicio è che si possa continuare a frequentare la scuola con regolarità, non solo per lo studio, ma anche per quella rete di rapporti e relazioni fondamentali nel percorso di crescita dei ragazzi. Buon inizio di anno scolastico