Danneggiamenti e vandalismi da Roncafort a Cristo Re: torna in azione una vecchia conoscenza

Sono stati molti i cittadini che questa notte sono stati svegliati di soprassalto alle 5 del mattino per colpa di qualche imbecille che si è attaccato ai campanelli per il puro gusto di disturbare.

Non solo. Il vandalo si è divertito a rovesciare e svuotare tutti i bidoni dei rifiuti tra Roncafort e Via Maccani. Poi ha gettato per terra anche i semafori che gestiscono il traffico a senso alternato in via Maccani per i lavori su una carreggiata.

Sono stati danneggiati anche gli estintori e gli idranti. Nella notte qualcuno ha voluto anche rovinare le fiorire che sono state posizionate lungo ponte San Giorgio. Senza alcuna ragione i fiori sono stati strappati dai vasi e gettati a terra.

Si pensava ad una banda di ragazzini annoiati oppure a qualche ubriacone. Invece il responsabile è stato individuato con una quasi certezza anche grazie ad alcune testimonianze che parlavano di un uomo solo con una bicicletta ferito ad una gamba.

Abbiamo scoperto che a quell’ora l’uomo stava scendendo con la sua bicicletta colma di stracci proprio da via Maccani dove un nostro collaboratore ha rischiato di investirlo. «Erano le sei e scendeva trascinando una vecchia bicicletta in mezzo a via Maccani e col buio ho rischiato di investirlo. Camminava molto male, tirando la gamba destra, forse a causa di una ferita. L’ho riconosciuto subito e per questo sono tornato indietro per fotografarlo in Corso Alpini. Era messo malissimo».

L’uomo in questione potrebbe essere colui che è stato accoltellato dalla ragazza Cubana per legittima difesa a Pergine dopo aver tenuto in ostaggio l’intero paese per oltre un anno. Non c’è la pistola fumante è vero. Ma la probabilità di sbagliare è davvero limitata.

