Avrà inizio lunedì 20 settembre la somministrazione della terza dose di vaccino in Italia. Ad annunciarlo Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza in chiusura di un vertice con il ministro per la Salute, Roberto Speranza. E se l’avvio della seconda campagna vaccinale era già stato confermato con il via libera dell’Aifa e del Cts, ora anche la data è certa.

Non si tratta tuttavia di un’approvazione incondizionata. La dose aggiuntiva per coloro che rischiano di non avere più un’adeguata copertura di anticorpi contro il SarsCov2 deve essere iniettata almeno 28 giorni dopo la seconda.

La nuova partita di vaccini è destinata in via prioritaria ai soggetti fragili e immunocompromessi, oncologici, trapiantati e over 80, ospiti di residenze per anziani e personale sanitario a rischio salute o che lavora in reparti Covid. In questi ultimi casi la dose sarà definita ‘booster‘ ovvero inoculata con l’obiettivo di rafforzare il sistema immunitarie.

Gli appartenenti alla categoria degli immunocompromessi in tutta la penisola sono circa tre milioni. La prima regione a partire con le terze dosi sarà il Lazio mentre la Toscana preseve di iniziare entro ottobre.

Conclusa questa fase, il primario di Infettivologia al Policlinico di Tor Vergata Massimo Andreoni si è detto favorevole al successivo richiamo per tutta la popolazioe dopo le due dosi canoniche previste e sarà necessario procedere con la vaccinazione a distanza di 9-12 mesi.

Il confronto odierno con i tecnici delle Regioni ha dunque permesso di definire il target della popolazione che andrà vaccinata per prima, con il conseguente aggiornamento dei sistemi informatici per dare il via ufficiale alle somministrazioni con dosi addizionali di vaccino a m-RNA come Pfizer e Moderna.