Mirko Bisesti inaugura l’inizio dell’anno scolastico a Pergine e Fierozzo

Tra le scuole secondarie di primo e secondo grado, quest’anno per l’avvio dell’anno scolastico l’assessore all’istruzione ha visitato il “Marie Curie” di Pergine e poi la scuola primaria di Fierozzo.

A Pergine è stato accolto dalla nuova dirigente scolastica Tiziana Gulli. All’incontro erano presenti anche la Sovrintendente scolastica Viviana Sbardella, il sindaco di Levico e l’assessore all’istruzione del Comune di Pergine.

Mirko Bisesti ha sottolineato come il personale scolastico sia da elogiare per lo sforzo di permettere il ritorno in presenza a scuola. Ha poi messo in evidenza come in questo anno scolastico sia importante parlare di programmi e competenze perché gli studenti sono futuro e il Trentino ha bisogno di loro.

A scuola, ha chiarito l’assessore, gli studenti hanno la possibilità di crescere e diventare qualcosa di importante non solo come individui ma anche come comunità. Ha ricordato come il Marie Curie sia stato al centro dell’attenzione dell’assessorato per il rilancio che merita, vista anche la sua posizione strategica territoriale in Valsugana come polo per Pergine, zona dei laghi (Caldonazzo e Levico) e valle dei Mocheni.

L'assessore ha poi sottolineato come sul piano delle infrastrutture scolastiche, la Provincia autonoma ha condiviso la richiesta del Comune di Pergine per la realizzazione di una scuola secondaria di primo grado. Infine, ha augurato buon anno scolastico a tutti. La sovrintendente scolastica Viviana Sbardella ha ricordato che ora è importante che si possa essere a scuola in presenza e riprendere le progettualità che sono state lasciate da parte a causa della pandemia. E ha evidenziato come sia fondamentale che la scuola torni a concentrarsi il più possibile sulla didattica, pur sapendo che è necessario rispettare le norme di sicurezza sanitaria.

Poi Bisesti si è recato in visita alla primaria di Fierozzo, scuola con 31 alunni. Accolti dal vicesindaco, l’assessore e la Sovrintendente scolastica sono stati salutati con un canto di pace e speranza dai bambini guidati dalla coordinatrice del plesso di Fierozzo Cristiana Ploner. L’assessore ha sottolineato l’importanza delle piccole scuole come quella di Fierozzo, realtà che sono parte integrante del Trentino. Viviana Sbardella, di fronte ai bimbi, felici di essere di nuovo in classe, come questo sia il segno che la scuola li accompagna e li fa sentire a casa.