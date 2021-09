Un pilota fa volare un aereo attraverso due tunnel – IL VIDEO impressionante

Quando pensiamo a un aereo, una delle cose che non ci verrebbe mai in mente è di vederlo volare dentro una galleria.

Sarebbe semplicemente impensabile, oltre che molto pericoloso, condurre un velivolo in uno spazio chiuso come quello, dove un minimo errore potrebbe avere conseguenze disastrose.

Eppure lo sappiamo: a volte sono proprio le sfide apparentemente impossibili a destare maggiormente la curiosità di persone che, con coraggio e un pizzico di follia, decidono di cimentarsi in imprese da record, di quelle che, a guardarle, sanno alla perfezione come farci rimanere col fiato sospeso.

Sì, avete capito bene: un pilota acrobatico ha davvero condotto un aereo attraverso due tunnel, uno dopo l’altro: un volo che ha scritto la storia e che merita di essere scoperto più da vicino.

Siamo a Catalca, una cittadina turca della provincia di Instanbul. È qui che, all’alba di sabato 4 settembre 2021, il pilota acrobatico italiano Dario Costa, 41enne, è salito a bordo di un aereo Zikvo Edge 540 V2 per un volo a dir poco memorabile. Non solo per lui e la sua carriera, ma anche per l’intera aviazione.

Per la prima volta, infatti, un aereo ha volato attraverso non uno, ma due tunnel consecutivi, attraversati in rapida sequenza senza perdere il controllo del mezzo, con rischi che, in caso di imprevisti, erano facilmente immaginabili.

Per comprendere al meglio la situazione, basti pensare non solo alla velocità media di 245 chilometri orari con cui l’aereo ha volato in spazi così stretti, ma anche e soprattutto al ridottissimo margine tra il velivolo, l’asfalto e le pareti delle gallerie. In altezza parliamo di una distanza compresa tra 70 centimetri e 1,6 metri, mentre in larghezza di appena 4 metri, tra le ali e le pareti.

Nessuna possibilità di errore, dunque, per il pilota acrobatico che si è cimentato nell’impresa, che per fortuna è stata portata a termine con successo.

Un successo così sensazionale da essere entrato all’istante nel Guinness World Record. I primati raggiunti da Dario Costa e dal suo aereo sponsorizzato Red Bull sono stati diversi, dal primo volo attraverso due tunnel a quello più lungo in uno spazio ristretto.

Il video che ritrae il pilota mentre porta a termine questo suo volo è in grado di lasciarci letteralmente senza fiato, così come il racconto di quei concitati momenti da parte di Costa. “Sembrava che tutto stesse accadendo velocemente, ma quando sono uscito dal primo tunnel – ha detto – l’aereo ha iniziato a spostarsi a destra per via dei venti trasversali. Tutto ha rallentato in quel momento, ma per fortuna ho reagito, mi sono concentrato e ho riportato l’aereo sulla giusta traiettoria, finché non sono entrato nell’altro tunnel

L’aereo stesso, opportunamente modificato per lo scopo con migliorie aerodinamiche, si è dimostrato all’altezza del compito, e per fortuna. “Per me è un sogno che si avvera – ha detto ancora il pilota – nessuno aveva mai volato in un tunnel