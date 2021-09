Avio, il grazie del Comune ai soccorritori che hanno salvato la vita di Aurora Brentegani

La salvezza la deve a loro, ai bagnanti che l’hanno recuperata dal mare ormai priva di sensi a causa di un malore e quindi agli operatori sanitari intervenuti con l’elicottero subito dopo.

Aurora Brentegani di Avio in quel drammatico 16 agosto a Lido di Volano non ha potuto ringraziare (viste le sue condizioni) i suoi “angeli custodi” ma ora ha chiesto al sindaco di Avio un riconoscimento particolare per questi turisti che l’hanno tratta in salvo meritano qualcosa di più che un semplice Grazie mio personale ha detto la donna commossa.

E così il sindaco Ivano Fracchetti, dopo aver incontrato il municipio la sessantasettenne aviense, ha inviato a nome di tutta la comunità di Avio una lettera di ringraziamento a Lucio Marchioro residente a Solesino in provincia di Padova che con la moglie ed altri bagnanti si è prodigato per portare a riva Aurora Brentegani.

“Per diretta testimonianza della signora Brentegani e per le notizie riportate dai media locali non posso che congratularmi con Voi per ringraziarVi per la straordinaria operazione di salvataggio che avete compiuto. Vi siete prodigati con tutte le vostre forze – ha scritto il sindaco – per salvare la nostra concittadina e praticarle i primi interventi che si sono dimostrati fondamentali per la sua salvezza in attesa dell’arrivo del personale sanitario: siete stati tutti meravigliosi.

Il nostro Paese ha bisogno di gente come Voi, di persone che con spirito di abnegazione hanno dimostrato nei fatti il vero significato dei valori fondanti della nostra società come l’aiuto disinteressato nei confronti degli altri e della solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Con il Vostro agire avete dato prova di un grande senso di umanità purtroppo non sempre così comune e scontato. Questo Vi fa onore e noi come comunità aviense – ha concluso Fracchetti – Vi saremo sempre grati”.

