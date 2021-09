Un milione e mezzo di Italiani sono senza medico di base

È questa le denuncia della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) che attraverso il suo presidente ha diffuso i dati che confermano che in Italia ci sono un milione e mezzo di italiani che sono senza medico di base. Alcuni sono costretti ad appoggiarsi a studi che hanno già il pieno di assistiti (il massimo è 1500). Altri si affidano a sostituti, altri ancora sono alla ricerca del dottore a cui affidarsi.

Ma i numeri reali degli italiani sprovvisti del medico di famiglia potrebbero essere molto più grandi perché i dati ufficiali sulle carenze sono stati ufficializzati al momento solo da 8 Regioni.

Secondo l’elenco pubblicato dalla Sisac – la struttura interregionale che si occupa delle convenzioni – gli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria, rimasti vacanti perché non ci sono abbastanza medici sono in tutto 1.213.

In particolare: 456 in Veneto, 239 in Toscana, 205 in Emilia-Romagna, 98 nelle Marche, 91 in Abruzzo, 59 in Friuli-Venezia Giulia; 55 in Umbria; 10 in Valle D’Aosta. «Considerando che la media nazionale è di 1.150 assistiti per ogni medico, solo in queste Regioni circa un milione e quattrocentomila cittadini non hanno un proprio medico di famiglia. E il numero è sottostimato perché mancano le altre Regioni a esempio anche nella mia, la Puglia, c’è un problema forte di carenza», avverte il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli.

Il vignettista Fabio Bubba oltre a tradizionale vignetta ha voluto anche coniare dei piccoli versetti in rima a riguardo trovando a suo modo una fantasiosa soluzione (da non tenere in seria considerazione naturalmente) «Avevo un problema di udito, ho chiesto su Uozzap ad un mio amico. Mia zia per curarsi la cistite si è rivolta con Messenger a due sue amiche; le quali per guarire dal diabete avevano chiesto alla rete. Su Facebook un mio cugino di Bari ha avuto mille diagnosi sui problemi vascolari. Il Web è un immenso opedale, ci sono primari e dottori con la terza elementare. Visti i tempi d’attesa nella sanità reale c’è chi accende il tablet e chiede a quella virtuale»