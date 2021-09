Il Trentino a Melaverde domenica 12 settembre alle 11.55 su Canale 5

Domenica 12 settembre il Trentino sarà protagonista della mattinata di Canale 5 all’interno della trasmissione Melaverde, con un’intera puntata dedicata al nostro territorio, in onda a partire dalle ore 11.55.

Un viaggio di circa un’ora attraverso il territorio alla scoperta di sapori e curiosità nelle valli di Sole e Non e nella Piana Rotaliana con i conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

In questa occasione le telecamere hanno seguito i due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, tra le valli di Sole, Non e la Piana Rotaliana, per raccontare la realtà agricola di questi territori di montagna, in particolare attività tradizionali come l’allevamento in alpeggio e le produzioni lattiero-casearie di eccellenza, ma anche aspetti curiosi, sportivi e culturali che valorizzano ulteriormente questi territori.

Il rafting è uno di questi e Vincenzo Venuto lo ha provato sulle acque del Noce, elemento di unione tra i territori raccontati in questa puntata interamente trentina di Melaverde. Approdando a Caldès è quindi andato a scoprire le sale più belle di Castel Caldes e le sue leggende. Il maniero ospita da alcuni anni anche un’asta di formaggi stagionati delle malghe trentine sempre più ambita. L’ultima si è tenuta proprio la scorsa domenica.

Si è poi spinto fino in Val di Peio per visitare una centrale elettrica davvero unica, costruita nel lontano 1929. La Centrale di Cogolo è considerata una delle più belle in Italia, ed è tra i più pregevoli esempi di architettura industriale di quell’epoca. Gestita da Dolomiti Energia è tutt’ora funzionante. Con Paola Del Rio, infine si è parlato di Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile in Trentino.

La conduttrice Ellen Hidding è invece salita in Val di Non, fino ai piedi del Monte Peller, per incontrare Erika e Fabrizio, casara e gestore di malga Clesera, che vivono qui per cinque mesi l’anno governando le mucche che forniscono il latte per produrre formaggi, ricotte e burro, lavorati nel loro piccolo caseificio in centro a Cles.

E dalla malga al vicino rifugio Peller per raccogliere un’altra testimonianza, quella di Rinaldo Panizza sulla gestione sostenibile di questa struttura. Dalla montagna la conduttrice è quindi scesa a fondovalle e indossati gli appositi “wader” si è cimentata nella pesca “catch & release” sul fiume Noce insieme alle guide del progetto Trentino Fishing, mentre con Giulia Segna, chef della Locanda Alpina di Brez, ha parlato di cucina di territorio a chilometro zero.

Dalla Val di Non è infine approdata tra i vigneti della Piana Rotaliana, la patria del Teroldego Rotaliano DOC, per incontrare i giovani produttori di “Teroldego Evolution”, un progetto che punta a valorizzare questo vitigno storico e unico.

È inoltre intervenuto Giovanni Battaiola, Presidente di Trentino Marketing, che ha parlato di sostenibilità nell’ospitalità turistica.