Claudio Cia (FdI)denuncia: a Borgo degenze chiuse per le sospensioni dei «no vax»

È scattato l’allarme all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana dove a causa della mancanza del personale «No Vax», sospeso per decreto dello Stato ci sono problemi per garantire la continuità del servizio.

Il personale sospeso non sarà comunque sostituito ed è allo studio un piano per migliorare e riorganizzare tutti i reparti fino alla fine dell’emergenza.

Le sospensioni sono concentrate per lo più nel reparto del pronto soccorso per questo per garantire la continuità del servizio, l’azienda sanitaria ha deciso che dal venerdì sera al lunedì di mattina non ci sarà la possibilità di ricoverare in reparto di Chirurgia e gli eventuali pazienti ancora presenti dovranno essere trasferiti in Medicina.

La curiosa scelta organizzativa è stata denunciata dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia che reputa l’operazione seppur necessaria per via dell’alzata di scudi dei «No Vax», «molto curiosa e preoccupante: diviene quindi chiaro che – con questa situazione – sia i pazienti che necessitassero della Chirurgia nel fine settimana, sia le urgenze infrasettimanali per le quali siano previsti tempi lunghi per la degenza – nel caso in cui venga superato il numero massimo di letti occupati in Medicina – dovranno essere spostati presso altri reparti del Dipartimento chirurgico o dell’Area medica della rete ospedaliera trentina (anche fino a Rovereto).» – spiega Cia

Claudio Cia si auspica che i sanitari sospesi vengano sostituiti prima possibile sfruttando la disponibilità dalle graduatorie aziendali (che per le figure infermieristiche però paiono essere esaurite).

«Questa scelta evidenzia ancora una volta come – conclude Claudio Cia – nonostante le avvisaglie l’Azienda sanitaria sia arrivata impreparata a questa situazione, costretta ancora una volta a rincorrere l’emergenza invece che a prevenirla. Ribadisco come, a parere del sottoscritto, sarebbe bastato effettuare un test sulla carica anticorpale degli operatori prima di valutarne l’eventuale sospensione per verificare che essi – essendo stati a contatto per lunghi periodi con i pazienti infettati dal virus SARS-CoV-2 – hanno già sviluppato l’immunità».

