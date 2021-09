La diretta tv dei lavori in consiglio va ripristinata, Savoi: «Garanzia democratica»

Il consigliere della Lega Alessandro Savoi ha chiesto, sull’ordine dei lavori di ieri in aula, che venga ripristinata la diretta tv che, ha detto, non può essere sospesa in base alle norme della par condicio perché si vota per un referendum e in alcuni comuni.

La diretta va fatta sempre, ha affermato, al di là del tipo di elezioni perché rappresenta una garanzia democratica.

Il rappresentante di Azione Ugo Rossi, condividendo l’osservazione, ha affermato che nulla c’è di più neutro di un’assemblea legislativa dove sono rappresentati esponenti di maggioranza e minoranza e quindi ha chiesto un approfondimento.

Pubblicità Pubblicità

Anche la capogruppo Pd ha chiesto di portare la questione alla Conferenza dei capigruppo per valutare l’applicazione della norma.

Interessante, ha aggiunto il consigliere 5 Stelle, sarebbe sapere quante volte i lavori consiliari sono stati oscurati i occasioni di tutte le elezioni. Agicom, in un parere consegnato al Consiglio, ha detto ancora, ha evidenziato che è possibile fare le dirette nel momento in cui viene assicurata la par condicio delle posizioni che sono evidenti in un’assemblea e l’oscuramento è possibile solo per i consiglieri in quel momento candidati. (nessuno per il Trentino)

Inoltre, ha ricordato, altre assemblee regionali non tagliano le dirette. Infine, ha evidenziato che solo Trento e Bolzano non assicurano spazi televisivi alle forze politiche.

Pubblicità Pubblicità



L’assessore all’istruzione Mirko Bisesti ha detto che nessuno vuole nascondere nulla ma ha ricordato che anche l’ufficio stampa della Giunta, da due settimane, diffonde comunicati senza nomi.

Comunque, ha aggiunto che il tema va affrontato. Un altro esponente Pd ha detto che la questione c’è ma non va affrontata in base al “rango” dei comuni in cui si vota: Terragnolo deve valere come Trento.

Il presidente del Consiglio Kaswalder ha affermato che la normativa è rigida e la decisione di non trasmettere la diretta è stata sua in base a quanto si è fatto negli anni scorsi e perché non si sente in grado di intervenire per togliere la parola ai consiglieri nei cosi di violazione della par condicio.