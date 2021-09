Il Festival Kino fa tappa a Tuenno con la proiezione del docufilm “L’uomo venuto da Segno”

Approda questa sera, giovedì 9 settembre alle 20.45, al Teatro Parrocchiale di Tuenno, nel Comune di Ville d’Anauna, il Festival Kino.

Una serata interamente dedicata a uno dei docufilm realizzati per raccontare la storia di Padre Eusebio Francesco Chini, l’uomo, missionario, cartografo, astronomo e geografo che nacque il 10 agosto 1645 a Segno in Val di Non.

“L’uomo venuto da Segno”, realizzato da Joachim von Weinheim, verrà introdotto da Alberto Chini, presidente dell’Associazione Culturale Padre Eusebio Chini di Segno, impegnata da anni nell’importante missione di far conoscere, a nonesi e trentini, la figura del venerabile Kino (Il 10 luglio 2020, il Santo Padre ha ricevuto in udienza il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e durante l’udienza il sommo pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i decreti. A seguito di questo importante traguardo, con la proclamazione di Padre Kino come Venerabile, si è raggiunta una tappa essenziale ed importantissima nel percorso verso la canonizzazione).

Il Festival, ideato dalla Fondazione Cassa Rurale Val di Non con la collaborazione e il sostegno della Cassa Rurale Val di Non e dell’Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini, chiuderà i battenti a fine mese con un altro evento presso Castel Belasi a Campodenno (proiezione di “Nel Segno di Padre Kino” di Mauro Vittorio Quattrina) dopo essere passato per Romeno e aver proiettato, in Alta Valle, “Indagine su Padre Chini” del regista Alessandro Cagol.

Un Festival che, come obiettivo principe, ha rivolto le proprie proposte ad un ampio target, dai bambini agli anziani, compresi i giovani.

Quella di Kino è un’affascinante storia, che è stata proiettata eccezionalmente sulla facciata di Palazzo Assessorile a Cles il 4 e 5 agosto. «Personalmente, nonostante sia della Val di Non, non conoscevo la storia di Kino che ora, grazie a 12 emozionanti minuti di spettacolare proiezione sulla facciata di uno dei Palazzi più belli della Val di Non, posso dire finalmente di conoscere! Magari si facesse così per altri personaggi come ad esempio il Clesio» ha affermato uno spettatore dell’evento.

Le stelle, quelle osservate e disegnate da Kino (tra il dicembre 1680 e il febbraio 1681 osservò il passaggio di una cometa, della quale diede un’ampia e approfondita descrizione in un testo che anticipò i moderni trattati di astronomia, Spiegazioni astronomiche), rappresentano il filo conduttore di tutti gli eventi come la mostra diffusa “Costellazione Kino” aperta fino al 24 settembre 2021 in quattro filiali della Cassa Rurale Val di Non (Denno, Taio, Coredo e Sanzeno ) e nel Centro Direzionale di Via Marconi a Cles.

Per i giovani è stato inoltre organizzato un aperitivo (alcolico e analcolico) sulle rive del Lago di Santa Giustina in località Le Plaze con quiz e tatuaggio rimovibile di Padre Kino, disegnato dall’artista Felix Lalù (Oscar del Bertoldi) su incarico della Fondazione. Come fare a raccontare la storia di Padre Kino ai giovani? Così è nato l’APERIKINO e il KI-NO-ALCOL (aperitivo analcolico), con finger food messicano dedicato ai giovani (sabato 21 agosto).

A ottobre, poi, il Festival interesserà anche il comparto scolastico al quale verrà indirizzato un calendario di appuntamenti nell’ambito del quale alcuni testimoni tra cui il giornalista Mauro Neri e l’illustratore Fulvio Bernardini (in arte Fulber), racconteranno la loro personale esperienza di vita, professionale o di volontariato legata alla figura di Padre Kino.

A ciascun Istituto Scolastico aderente all’iniziativa verrà inviato un pacco “brandizzato” con il logo appositamente creato per l’iniziativa dall’artista noneso Felix Lalù contenente una selezione di materiale edito fino ad ora tra cui libri, guide e dvd donata dall’Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini.

Numerosi i soggetti, gli enti e le associazioni coinvolti nel progetto di valorizzazione di una delle figure più affascinanti della Val di Non come la Comunità della Val di Non, il Comune di Predaia, il Comune di Cles con la Pro Loco del capoluogo, Melinda, l’Azienda per il Turismo della Val di Non, il Consorzio Bim dell’Adige, il Comune di Ville d’Anaunia, il Comune di Romeno con la Filodrammatica Amicizia e il Comune di Campodenno. Hanno patrocinato e collaborato attivamente al progetto le Associazioni Trentini nel Mondo e Giovani Soci Cassa Rurale Val di Non.

Vasto è il raggio di influenza del missionario cui – non a caso – sono intitolati due prodotti vinicoli come il vino KINONERO della cantina De Vescovi Ulzbach di Mezzocorona e il TrentoDoc INKINO della Cantina Mas dei Chini di Trento che, aderendo al progetto, ad agosto hanno proposto un’esperienza in cantina.