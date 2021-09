Europei di ciclismo, attenzione al cambio della viabilità nel week end: situazione problematica in alcune vie

Per le “gare in linea” degli Europei di ciclismo del fine settimana (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre) sul percorso cittadino di 13 chilometri sarà in vigore – dalle ore 1 di venerdì alle ore 19 di domenica – il divieto di sosta e fermata con rimozione nelle seguenti vie:

corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – via Verdi – via Rosmini – via Prepositura – via Roma – via Manci – via S. Marco – via Clesio – via dei Ventuno – piazza Venezia – via Venezia – via Mesiano – via Dallafior – SP204 via Castel di Pietrapiana – via Valnigra – SP204 via Tambosi – via Asiago – via Vicenza – via Bezzecca – via Milano – corso III Novembre – via Perini – via Giusti – L.go Prati – via Monte Baldo – Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – via Verdi – via Rosmini – via Prepositura – via Roma.

I campionati europei di ciclismo per il grande finale delle corse in linea cambiano percorso interessando la chiusura anche di Via Corso Tre Novembre e laterali insieme a tutte le vie del centro storico e via san Severino. Difficile quindi muoversi nel fine settimane per gli automobilisti che potranno usufruire per spostarsi solo della tangenziale.

