Baby gang terrorizzano Riva del Garda: undici giovani denunciati per furti, minacce e danneggiamenti

Sono undici i minori segnalati all’Autorità Giudiziaria dal Commissariato di Riva del Garda negli ultimi tre mesi.

I reati contestati vanno da furto, imbrattamento, violazione di domicilio, minacce e reati contro la persona.

I minori che hanno tutti un età tra i 14 ed i 17 anni e che spesso hanno agito in piccoli gruppi, hanno con il loro comportamento, in molti casi reiterato, turbato interi rioni provocando, per questo motivo, numerosi interventi da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine.

Pubblicità Pubblicità

I recenti casi di cronaca locale vanno dal furto degli estintori, all’imbrattamento di edifici pubblici o di attività commerciali, al danneggiamento di mezzi di enti pubblici, al furto di bibite dai distributori di bevande, alle minacce contro le persone che li invitavano ad un comportamento più responsabile. L’attività di indagine ha permesso agli investigatori di ricostruire, attraverso testimonianze e riprese audiovisive, tutti i fatti.

“Durante il periodo estivo sono state molte le iniziative della Polizia, in particolare sulle spiagge del comune di Riva del Garda e sui mezzi di trasporto, per arginare atteggiamenti da parti di giovani, provenienti anche da altri comuni del trentino, che dalla maleducazione potevano sfociare in comportamenti penalmente rilevanti, riuscendo, nella molteplicità degli interventi, a far comprendere ai ragazzi di avere una condotta di rispetto verso gli altri consociati. Accanto quindi ad una attenta attività di prevenzione, indirizzata al mondo dei giovani, altre azioni sono state condotte per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti con indubbi risultati in termini di prevenzione“, si legge in una nota del Commissariato.

“La denuncia penale nei confronti di ragazzi minorenni è l’estrema ratio a cui non ci si può sottrarre quando vengono violate in modo sistematico varie disposizioni di legge – commenta il dirigente Salvatore Ascione – . In più occasioni si è cercato di far comprendere a questi giovani il disvalore delle loro azioni e in più casi si è riuscito, nel continuo colloquio con le loro famiglie e le Istituzioni, nell’intento di farli ritornare sui canoni della legalità facendogli apprezzare il valore del comportamento positivo in contrapposizione al rischio delle azioni negative fin ad allora messe in atto”.

Pubblicità Pubblicità