Si completa la riorganizzazione delle isole ecologiche a Lavis

Sarà completata nei prossimi giorni la riorganizzazione delle isole raccolta rifiuti nella zona centrale del Comune di Lavis.

In particolare le zone e le vie interessate sono le seguenti: Parcheggio Stazione Trento-Malè, Via Orti, Piazza Mercato, Piazza Loreto, Via F. Filzi, Via nazionale, Via Clementi/Via Ferrari, Via Rosmini, Via Rosmini/Via Cembra/Via Segantini, Via Cembra bassa, Via dei Colli, oltre alle zone già servite dal servizio “isola di prossimità”.

Per via Peratoner/Proner i nuovi cassonetti verranno installati solo dopo l’esecuzione di lavori di adeguamento del parcheggio dove saranno collocati.

Come spiega l’amministrazione comunale nell’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.lavis.tn.it, in questi giorni vengono recapitate a tutte le famiglie le tessere per accedere ai nuovi cassonetti stradali posizionati alle isole ecologiche di prossimità.

Ogni famiglia riceverà una lettera contenente le istruzioni relative al nuovo sistema di raccolta rifiuti, le tessere per poter accedere alle nuove isole di raccolta, un pieghevole con le mappe indicanti la dislocazione delle isole di prossimità. Le tessere sono personali e permetteranno di aprire i contenitori dell’isola di prossimità per tutte le tipologie di rifiuto.

Ciascuna utenza vedrà assegnata un’isola di prossimità di riferimento, identificabile mediante il codice apposto sulla tessera ed evidenziato dal cartello informativo posizionato nei pressi dell’isola.

Sulla locandina e nel materiale informativo che verrà recapitato a casa si troveranno tutte le informazioni dettagliate.

La raccolta porta a porta del rifiuto secco e umido terminerà a fine settembre. Dopo tale data tutti i rifiuti andranno conferiti nella propria isola di riferimento.

Per ogni conferimento del rifiuto secco verranno conteggiati 30 litri, che saranno addebitati in bolletta.

È comunque prevista anche la possibilità per l’utente di acquistare il contenitore del secco al prezzo di 10 euro + Iva 22% comunicando agli Uffici Asia via mail asia@asia.tn.it o telefono 0461.241181 l’interesse a trattenerlo. Il contenitore dell’umido può essere trattenuto gratuitamente.

«Si cambia per una raccolta differenziata di qualità» fa sapere l’amministrazione.

Sul sito comunale si trovato anche dei video che spiegano la nuova modalità di conferimento dei rifiuti.