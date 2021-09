Settembre, mese dell’Alzheimer e delle altre forme di demenza

Il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dedicata all’Alzheimer e in questo mese, in tante località del Trentino, sono promosse iniziative e momenti di confronto/informazione sulla malattia e le sue implicazioni.

Queste ricorrenze hanno l’obiettivo di creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia. L’attenzione al tema da parte dell’assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, è sempre alto, in linea con quanto costruito negli anni e confermato nel Piano provinciale demenze della XVI legislatura.

Per questo la Provincia, attraverso il coordinamento del tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze XVI legislatura, anche per il 2021 ha messo a disposizione delle Comunità di valle delle risorse specifiche per realizzare iniziative sul tema delle demenze.

Sono molte e variegate le iniziative promosse sui territori dai servizi sociali delle Comunità, dalle associazioni Alzheimer, dalle Rsa, dalle cooperative sociali e via dicendo: iniziative utili a prevenire l’insorgere della demenza come percorsi di ginnastica mentale e ginnastica dolce, eventi per sensibilizzare sul tema della demenza come spettacoli teatrali e mostre, occasioni di inclusione come l’accesso individualizzato per persone con demenza e caregiver ai musei della città e passeggiate nella natura, video formativi e informativi come il canale youtube Alzheimer in Rete.

Molta attenzione è dedicata anche ai caregiver, a cui sono offerte delle preziose occasioni di confronto e supporto.

In un’unica locandina sono raccolti tutti gli eventi ed iniziative per prevenire, informare ed accompagnare che si realizzano in questo mese.

Sui siti delle Comunità e delle associazioni che operano in tema di Alzheimer è possibile tenersi aggiornati in merito alle iniziative che si realizzeranno anche nei prossimi mesi, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento dei contagi.