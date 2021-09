Europei di ciclismo, da domani attiva la sala operativa della Protezione civile. Ecco il programma delle gare

La Sala operativa della Protezione civile del Trentino sarà attiva, presso la caserma dei Vigili del fuoco del corpo permanente di Trento, da domani mattina e per tutta la durata dei Campionati europei di ciclismo, in programma dall’8 al 12 settembre.

Dopo un lungo e meticoloso lavoro di pianificazione la struttura entrerà in funzione per la gestione di eventuali emergenze che si dovessero verificare durante la manifestazione in conseguenza della chiusura delle strade.

Sarà una sorta di “cabina di regia” che avrà il compito di coordinare eventuali interventi di tipo sanitario o di altra natura che dovessero essere richiesti sul territorio interessato dalle gare.

Dalla Sala operativa, la Protezione civile coordinerà tutte le componenti del sistema di emergenza e di prevenzione dei rischi, in stretto collegamento con le istituzioni coinvolte, le forze dell’ordine e le polizie locali.

Cinque giorni, tredici titoli in palio, oltre 1000 atleti in rappresentanza di 39 Paesi: da domani, mercoledì 8 settembre a domenica 12, sarà una lunga sfida verso la conquista dei Campionati Europei su strada 2021.

Tra meno di 24 ore infatti, gli occhi del grande ciclismo internazionale punteranno sul Trentino, e in particolar mondo sulla città di Trento dove, con un anno di ritardo, verranno incoronati i nuovi campioni continentali.

Sarà un grande appuntamento che vedrà sulla linea di partenza i più grandi atleti del movimento su due ruote delle categorie Juniores, Under 23 ed Elite, sia per le prove in linea che per quelle a cronometro e il Team Relay.

La rassegna europea si aprirà mercoledì 8 settembre con la cronometro individuale donne junior e terminerà con la ‘gara regina’, ossia la prova in linea degli uomini Elite.

Gli Europei 2021 verranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport, Rai Due (per la prova in linea degli uomini Elite di domenica 12) ed Eurosport.

Inoltre potrete seguire la rassegna continentale in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; ma anche la DIRETTA LIVE testuale ogni giorno su OA Sport.

Mercoledì 8 Settembre 2021

9:15 Cronometro individuale donne junior

10:45 Cronometro individuale uomini junior

14:30 Team relay (crono a squadre uomini/donne)

Giovedì 9 Settembre 2021

9:15 Cronometro individuale donne U23

10:45 Cronometro individuale donne Elite

14:15 Cronometro individuale uomini under 23

16:00 Cronometro individuale uomini élite

Venerdì 10 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini Junior

13:50 Prova in linea donne junior

16:30 Prova in linea donne under 23

Sabato 11 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini under 23

14:15 Prova in linea donne élite

Domenica 12 Settembre 2021

12:30 Prova in linea uomini élite