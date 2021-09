Dal 1° ottobre obbligo di green pass per dipendenti pubblici, baristi, camerieri e dipendenti di cinema e palestre

Governo al lavoro per l’estensione del green pass in questi giorni. Tutto si deciderà comunque giovedì 9 settembre quando di riunirà la cabina di regia. Nei giorni seguenti il premier Draghi firmerà un decreto che entrerà in vigore dal 4 ottobre.

È l’ultima delle mosse pensate dall’esecutivo per completare la campagna vaccinale per il ritorno a scuola in sicurezza e per dare l’ultimo e decisivo colpo all’emergenza sanitaria.

La linea portata avanti da Palazzo Chigi è quella di ampliare sempre più il bouquet di attività a cui è possibile accedere solamente se si è in possesso del certificato verde. Si parla di un coinvolgimento di circa 4 milioni di italiani che dovranno per legge vaccinarsi.

La prima tappa riguarderà il green pass obbligatorio per i dipendenti pubblici a partire già dal primo ottobre, cioè alla scadenza del lavoro agile (smart working).

Sulla questione il ministro Roberto Speranza è stato chiaro: «L’obbligo resta una soluzione da valutare in futuro ma di certo si può procedere sull’estensione del green pass per garantire la sicurezza e contrastare il virus. Ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione».

L’altro settore sul quale il governo sembra deciso a estendere l’uso del certificato verde è quello di chi lavora nei settori dove il Green pass è già richiesto.

Ristoratori, baristi, camerieri, dipendenti di cinema e palestre. Ci sono buone probabilità che il nuovo decreto abbracci anche loro, obbligandoli a esibire la prova di avvenuta vaccinazione (o di tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore) per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Il green pass potrebbe anche essere esteso agli operatori dei mezzi di trasporto di tutti i tipi.

L’obiettivo ultimo del governo Draghi è quello di estendere l’obbligo di esibire il Green pass a tutti i lavoratori anche nel settore privato. In questo senso, il premier si aspetta che i dipendenti pubblici facciano da apripista per scardinare le ultime resistenze sindacali.

L’esecutivo sembrerebbe pronto ad aprire un nuovo tavolo di confronto con le parti sociali per stilare un decreto o eventualmente un protocollo di intesa. Si punta comunque a chiudere questo capitolo entro un mese, in modo da far entrare in vigore il passaporto per il settore privato a metà ottobre.

Se non servisse è pronta una nuova delibera che prevede l’obbligo vaccinale per tutti. Favorevole sulla scelta il 75% degli italiani.

Alzata di scudi della Lega, con Matteo Salvini che ha chiarito: «Non era in programma l’estensione del green pass ad altre categorie».

La Lega lancia le sue proposte su piano vaccinale e Green Pass, frutto della videoconferenza tra Matteo Salvini e i presidenti Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Nino Spirlì, Donatella Tesei, Luca Zaia.

Al primo punto c’è la promozione della campagna vaccinale, «riconoscendo l’efficacia dell’impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del governo».

Si parte dall’assunto che «un incremento delle adesioni può essere ottenuto con informazioni corrette, salvaguardando la libertà ed evitando obblighi o costrizioni, che potrebbero servire solo in via eccezionale per alcune categorie specifiche».

Il secondo punto è l’uso del Green Pass «per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi (per esempio, concerti o eventi sportivi), ma senza complicare la vita agli italiani».

Quindi, vengono proposti «tamponi gratuiti per alcune categorie, così da permettere agevolmente l’ottenimento del Green Pass (ad esempio per i minori che fanno sport o le persone che non possono vaccinarsi)», la «possibilità di usare tamponi salivari molecolari per ottenere il Green Pass” e infine, “l’estensione dell’utilizzo degli anticorpi monoclonali prescrivibili anche dal medico di medicina generale».