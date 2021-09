Lo sfogo di un imprenditore trentino, «Ti assumo a 1.400 euro al mese»: «Ne voglio 1.800 perché prendo il reddito di cittadinanza e non mi conviene»

La quarantena da Covid non sarà più a carico dell’Inps: le conseguenze per aziende e lavoratori Da qualche giorno l’Inps avrebbe deciso di non riconoscere più come malattia, il periodo di quarantena o la sorveglianza attiva che i lavoratori entrati in contatto con un positivo al covid, dovrebbero trascorrere. Nonostante si... The post La quarantena da Covid non sarà più a carico dell’Inps: le conseguenze per aziende e lavoratori appeared first […]

Bonus docenti da 500 euro: a chi spetta e come richiederlo Tra i vari bonus introdotti nel 2021 per sostenere economicamente aziende e famiglie colpiti dalla crisi da Covid – 19, trova posto un’agevolazione dedicata agli insegnanti. Bonus da 500 euro per insegnanti e docenti, cos’è... The post Bonus docenti da 500 euro: a chi spetta e come richiederlo appeared first on Benessere Economico.

Investimenti in progetti pilota: un bando da 100 milioni per aziende e PMI Dal Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il bando che eroga contributi per progetti su autoimprenditorialità, transizione ecologia, cultura turismo e riqualificazione. Il bando Mise Nel bando il Ministero dettagli le modalità ed i... The post Investimenti in progetti pilota: un bando da 100 milioni per aziende e PMI appeared first on Benessere Economico.

Blockchain per il business: una futura rivoluzione per i vecchi modelli aziendali con tanti vantaggi Ad oggi buona parte dell’attenzione delle aziende si focalizza principalmente sull’innovazione, l’efficienza e la cybersecurity e in tutte queste, l’applicazione della blockchian può fare la differenza. Cos’è la blockchain La blockchain è un’insieme di tecnologie... The post Blockchain per il business: una futura rivoluzione per i vecchi modelli aziendali con tanti vantaggi appeared first on […]

Chiusura o delocalizzazione aziende: in arrivo un decreto con regole e sanzioni Per evitare speculazioni aziendali, tutelando i lavoratori il Ministero dello Sviluppo Economico e quello del lavoro e e delle politiche sociali stanno creando il decreto delocalizzazioni che conterrà un impianto di regole e sanzioni ad... The post Chiusura o delocalizzazione aziende: in arrivo un decreto con regole e sanzioni appeared first on Benessere Economico.