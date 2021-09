Covid, l’appello del primario Galli: “Vaccinare molte più persone o sarà un settembre caldo”

“Bisogna arrivare a vaccinare molte più persone“. L’appello è del docente di Malattie infettive all’Università Statale e primario all’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che nel corso della trasmissione televisiva “Agorà Estate” ha parlato della situazione attuale per ciò che riguarda lo standard minimo delle immunizzazioni.

Se non ci saranno abbastanza vaccinati, per Galli già a metà settembre si potrebbe raggiungere un livello di allarme simile, anche se non uguale, a quello dello scorso anno nello stesso periodo e soprattutto “in situazioni dove ci sono alte percentuali di persone non vaccinate sopra i 50 anni”.

Durante l’intervista Galli si è dichiarato “molto triste per i colleghi medici che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, al netto di coloro che giustamente hanno già passato il virus e quindi hanno sviluppato i giusti anticorpi. Quelli che invece rifiutano l’inoculazione non sono idonei alla mansione che devono ricoprire”. E ancora ha sottolineato che pur essendo un sostenitore dell’obbligo vaccinale, il metodo della persuasione rimane ancora il più valido, assieme alla decisione di rendere non idonee al lavoro le persone che non si vaccinano.

“Mi sembra però che ci sia una tale dispersione di pareri nell’ambito politico – ha detto – che la battaglia sull’obbligo potrebbe diventare così lunga da rischiare di non portarci al risultato desiderato in tempi brevi. Credo che andare avanti sulla persuasione e sulla non idoneità alla mansione per coloro che si rifiutassero di vaccinarsi in vari ambiti lavorativi potrebbe essere, da questo punto di vista, chiamiamola anche obbligatorietà mascherata o surrettizia. Non m’interessa quale potrebbe essere il mezzo – se l’obbligatorietà o la non idoneità – ma il dato di fatto è che bisogna arrivare a vaccinare molte più persone altrimenti avremo un settembre molto caldo, anche se non comparabile a quello dell’anno scorso se non localmente, cioè nei contesti in cui ci sono molte persone non vaccinate sopra i 50 anni.”

