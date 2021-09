Con il cantante newyorkese Josè James e Taali ospite speciale si chiude la stagione musicale al Teatro Capovolto 2021

Per l’ultimo appuntamento musicale al Teatro Capovolto 2021 di martedì 31 agosto 2021 la cantautrice e polistrumentista Chiara Civello ha curato un concerto strepitoso con un ospite internazionale, Josè James definito come il cantante jazz più interessante della sua generazione e la partecipazione come special guest della cantante e produttrice americana Taali.

Insieme a Josè James sono saliti sul palco tre formidabili musicisti molto apprezzati dal pubblico numeroso e tanti giovani: Ashley Henry alle tastiere, Robin Mullarkey al basso e Richard Spaven alla batteria.

Josè James è il nuovo talento vocale del Jazz newyorkese, prediletto dal dj inglese Gilles Peterson che ne ha prodotto l’album d’esordio “The Dreamer“(2008).

Nato a Minneapolis nel 1978, da oltre un decennio James ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico con la sua efficace fusione di soul, hip hop, jazz e R&B.

Dotato dalla natura di una voce vellutata e profonda, baritona e calda, James ha un impatto immediato sugli spettatori, riuscendo nella non facile impresa di rendere accessibile ad una vasta audience anche proposte musicali molto raffinate.

Dopo i primi brani di musica e ritmi jazz di grande successo, James presenta la cantautrice americana Taali, con lei canta due brani melodici.

Talia Billing (in arte Taali) è un’artista di grande complessità e immaginazione con uno stile molto personale; nata a New York da una famiglia ebrea di musicisti, dopo il liceo ha frequentato il college presso la New School for Jazz and Contemporary Music.

Nel 2014 José James l’ha invitata a scrivere il suo secondo disco “While You Were Sleeping”, dove Taali ha collaborato in due canzoni ed è stata invitata in tour mondiale con lui per supportare l’album.

Tre anni dopo ha scritto, prodotto e pubblicato il suo album di debutto “I Am Here”, a cui hanno fatto seguito altri due dischi sotto l’etichetta Rainbow Blonde Records.

Durante la sua carriera musicale Taali ha ricevuto la Nomination al Grammy Award e collabora come artista al Conservatorio di Amsterdam.

Nel 2018 Josè James ha fondato l’etichetta Rainbow Blonde insieme alla cantante Taali e al produttore Brian Bender (nonchè tecnico del suono).

Nel disco “Lean On Me” (2018) l’artista rende omaggio a uno dei suoi eroi personali: Bill Withers (1938-2020) singolare figura di cantautore black che dopo aver inanellato una serie di successi planetari negli anni ‘70 si è ritirato dalle scene nel 1985 per restare vicino a sua moglie e ai suoi due figli.

Fra i brani più celebri si possono citare Lean on Me, Ain’t No Sunshine, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day e Grandma’s Hands.

Con il nono album “No Beginning No End 2” (2020 Rainbow Blonde Records), Josè James ha portato la sua musica a nuovi livelli di espressione dopo il grande successo di No Beginning No End (2012 Blue Note), brani bellissimi suonati da grandi musicisti.

Tanti i riconoscimenti ricevuti dalla critica e dal pubblico in tutto il mondo, suonando sui palchi più prestigiosi a livello internazionale.

Tra le sue affermazioni: “Questa è la celebrazione della mia libertà artistica e voglio invitare il mondo. Ho passato tutta la mia carriera alla ricerca di un modo per esprimere ciò che amo della musica e con – No Beginning No End – ho finalmente messo tutti i pezzi insieme, con – No Beginning No End 2 – stiamo costruendo il futuro”.

L’album è un tributo ad alcune delle più grandi influenze musicali come Michael Jackson, Prince e Marvin Gaye.

Lunghi applausi e un bis per il concerto-spettacolo, quasi due ore di grande performance anche della super-band inglese.