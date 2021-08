“Serve il piombo, devi crepare”: Di Maio minacciato dai No Vax. Attacchi anche a Salvini e Meloni: “traditori”

Molte risalgono allo scorso 25 luglio, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Green pass e si sono ‘sprecate’ non solo sui social ma soprattutto all’interno di un gruppo Telegram dal nome eloquente: “Basta dittatura“. Parliamo delle innumerevoli minacce rivolte a Luigi Di Maio, per avere criticato le recenti violenze No vax nel corso di manifestazioni e sit in in tutta Italia e per avere contestualmente affermato la necessità di vaccinarsi “per riconquistare la nostra libertà“.

“Non bisogna lasciar pensare a qualcuno che si può permettere di utilizzare violenza, minacciare medici, professori universitari che si battono per le campagne vaccinali. Si è arrivati all’assurdo ed è meglio che come panorama politico blocchiamo questa degenerazione e diciamo parole chiare“, erano state ancora le sue le parole.

“Serve il piombo, devi crepare“, “un altro infame da giustiziare“, “ti veniamo a prendere“, “sterco di uomo“. Questi alcuni degli epiteti rivolti al ministro degli Esteri che a quanto pare non è l’unico politico nel mirino dei facinorosi sostenitori della fuga dall’immunizzazione. Mentre la Procura di Torino ha già provveduto all’apertura di un fascicolo avviando le indagini sulla celebre app di messaggistica istantanea, anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono diventati destinatari di violente aggressioni verbali al grido di ‘traditori’.

Nel caso del leader della Lega, lo scorso 24 luglio (giorno della sua vaccinazione) all’interno dello stesso gruppo era apparsa la frase che lo appellava come ‘merxa della finta opposizione” e “collaborazionista“. E all’annuncio dell’intenzione di vaccinarsi da parte di Giorgia Meloni la reazione non è stata diversa. ““sono tutti complici”, “devono sparire questi traditori“, recitano frasi come queste tra gli innumerevoli commenti.

